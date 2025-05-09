Thể thao CĐV Indonesia phản ứng trận thua đậm của tuyển Việt Nam; Kết quả vòng loại World Cup 2026 hôm nay 5/9: Tây Ban Nha và Bỉ thắng đậm Tuyển Việt Nam đã trở thành đề tài của nhiều CĐV Indonesia sau khi thua Nam Định FC 0-4; Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm nay 5/9, Tây Ban Nha và Bỉ thắng đậm Bulgaria và Liechtenstein. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

CĐV Indonesia phản ứng trận thua đậm của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã trở thành đề tài của nhiều CĐV Indonesia sau khi thua Nam Định FC 0-4.

Trên trang Seasia goal, không ít bình luận của CĐV Indonesia đã xuất hiện, phản ánh sự hoài nghi về sức mạnh thực sự của tuyển Việt Nam, dù chỉ là trận đấu tập và không có HLV Kim Sang Sik dẫn dắt.

Trên trang Seasia goal viết: “Tuyển Việt Nam vừa bị Nam Định - một CLB V.League đè bẹp 4-0 ở trận giao hữu không thuộc FIFA. Họ còn tung ra đội hình chính, nhưng không có HLV Kim Sang Sik vì ông đang tập trung cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á.

MU đón tin dữ trước đại chiến Man City

MU nhận thông tin không vui khi Diogo Dalot rút lui khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương, gia tăng lo ngại về tình hình lực lượng của đội trước trận gặp Man City.

Diogo Dalot rút lui khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha,

Hôm 30/8, Dalot chơi trọn 90 phút trong chiến thắng 3-2 của MU trước Burnley ở vòng 3 Premier League. Tuy nhiên, anh gặp vấn đề cơ bắp khi lên tuyển hội quân và phải trở lại Manchester để kiểm tra tình hình. Chấn thương khiến Dalot không thể tham gia cùng tuyển Bồ Đào Nha trong loạt trận vòng loại World Cup 2026 gặp Armenia và Hungary trong tháng 9.

Đây cũng là mối lo ngại lớn cho "Quỷ đỏ" trong bối cảnh họ đang thiếu hụt lực lượng ngay giai đoạn đầu mùa. Trước đó, Matheus Cunha và Mason Mount đều dính chấn thương. Cả hai cầu thủ phải rời sân sớm trong chiến thắng trước Burnley.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ đối đầu Man City tại sân Etihad vào ngày 14/9 sau kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 hôm nay 5/9: Tây Ban Nha và Bỉ thắng đậm

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm nay 5/9, Tây Ban Nha và Bỉ thắng đậm Bulgaria và Liechtenstein.



Sáng nay (5/9), các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các trận đấu của vòng loại World Cup 2026. Những đội bóng được đánh giá cao hơn là Tây Ban Nha, Bỉ đã có những chiến thắng đậm.

Tây Ban Nha đã ra sân với đội hình mạnh nhất.

Ở chuyến làm khách trên sân của Bulgaria, Tây Ban Nha ra sân với đội hình mạnh nhất nên đã chủ động ép sân và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5 do công của Mikel Oyarzabal.

Bên phía đội chủ nhà, đoàn quân của HLV Ilian Iliev dù chơi rất nỗ lực, nhưng không thể có bàn thắng danh dự. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-0 trước Bulgaria.

Trong khi đó, tại bảng J, Bỉ đã có chiến thắng hủy diệt trước Liechtenstein. Đoàn quân của HLV Rudi Garcia đè bẹp đội cuối bảng với tỷ số 6-0. Đây là trận đấu mà Bỉ áp đảo hoàn toàn, kiểm soát bóng 81%, tung tới 24 cú dứt điểm. Bên phía đội chủ nhà Liechtenstein không có được cú sút nào trong cả trận.

U23 Việt Nam: Còn đó bài toán khó chờ HLV Kim Sang Sik giải

Sau giải U23 Đông Nam Á, nhiều người trông đợi HLV Kim Sang Sik tìm được lời giải cho hàng công U23 Việt Nam, thay đổi bộ mặt tại vòng loại U23 châu Á.

Thế nhưng những gì diễn ra tại Việt Trì có phần hụt hẫng. Bởi lẽ, dù giành chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, hiệu suất ghi bàn của U23 Việt Nam vẫn chưa tương xứng với thế trận áp đảo trên sân Việt Trì.

U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy những cải thiện trong khả năng dứt điểm.

Bài toán mà HLV Kim Sang Sik đối mặt, ngoài vấn đề thiếu chân sút xuất sắc thực sự còn nằm ở lối chơi, U23 Việt Nam vẫn chưa thể cho thấy sự linh hoạt trong các pha dàn xếp tấn công, khá dễ bị bắt bài khi đối phương gia cố trung lộ hoặc thu hẹp không gian biên.

Khi hai vấn đề này cộng hưởng, hiệu suất ghi bàn của U23 Việt Nam gần như luôn bị kìm hãm trước các đối thủ ngang hoặc biết cách xây dựng lối chơi khoa học.

Không giải quyết rốt ráo, hay chí ít phải cho thấy sự hiệu quả hơn, có thể U23 Việt Nam sẽ gặp khó ngay từ SEA Games vào cuối năm chứ chưa nói tới VCK giải U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia diễn ra vào năm sau, một khi chúng ta giành vé