Vô xứ Nghệ CEO Mai Quốc Bình - Khác biệt để vươn tầm Từ vùng quê sỏi đá, từ nỗi lo ám ảnh về cái ăn cái mặc, doanh nhân Mai Quốc Bình đã nỗ lực trở thành chủ tịch HĐQT của Thế Giới Giấy, SkyB Group, Sachi Queen, đồng thời là Co-founder của 11 doanh nghiệp startup trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và nông nghiệp, bán lẻ… Làm thế nào để từ nguồn vốn ít ỏi 30 triệu đồng, trở thành một doanh nghiệp triệu đô? Đó là câu chuyện truyền cảm hứng của Mai Quốc Bình trong hành trình tự học hỏi, vươn lên trên thành phố mang tên Bác.

Lê Xuân - Kỹ thuật: Hồng Toại • 12/10/2025

Sinh ra tại Anh Sơn, trong một gia đình mà cái nghèo bám riết, trở thành nỗi ám ảnh, năm 2007, chàng sinh viên Mai Quốc Bình tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế, tài sản lập nghiệp chỉ duy nhất chiếc xe đạp Martin. Một ý tưởng kinh doanh mới, chợt đến với anh trong một lần tình cờ đi siêu thị: tại sao người tiêu dùng phải chở hàng xe giấy về nhà, thay vì có một dịch vụ chuyên cung cấp đến tận nơi? Nhanh nhạy và táo bạo, chỉ trong thời gian ngắn ngay sau đó, Mai Quốc Bình đã bắt tay thành lập Công ty Thế Giới Giấy. Đặt tên là Thế Giới Giấy, người thanh niên trẻ mang khát vọng, đưa giấy của Việt Nam vươn ra thế giới, và đưa những loại giấy tốt nhất của thế giới về cho người Việt Nam sử dụng. Nhưng đó cũng là một sai lầm, vì khi anh nghĩ mình có tất cả, cũng là lúc anh không có gì hết. Cái khách hàng cần thì doanh nghiệp không đáp ứng, mà mặt hàng đơn vị có thì khách hàng không cần. Tiền vốn lúc đó chỉ vẻn vẹn 30 triệu đồng, do anh em bà con gom góp từ tiền bán con lợn, con bò, nông sản ... gom góp vào. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, 30 triệu đồng đó cũng hết, coi như lúc đó, anh hoàn toàn trắng tay.

Mai Quốc Bình trong buổi đào tạo khởi nghiệp.

Tiếp tục hay dừng lại? Khoản nợ 30 triệu đồng, với một người đã thất bại trở thành một con số khổng lồ. Làm thế nào để có số vốn tiếp theo, khởi động lại guồng quay doanh nghiệp đã ngưng trệ? Để giải bài toán này, anh đã phải đặt cược toàn bộ tài sản hiện có của gia đình, cầm cố mảnh đất ở Anh Sơn, để bắt đầu lần khởi nghiệp mới.

Với 30 triệu đồng, anh đã thanh lý hết kho, và mặt hàng kinh doanh lần này, anh lựa chọn duy nhất là... giấy vệ sinh. Biệt danh Bình giấy vệ sinh có từ ngày đó. Lô hàng lớn với giá tốt, cộng với quảng bá sản phẩm từ website chính thức của công ty, và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, kiên trì chào hàng, anh đã có bước khởi đầu tiếp theo tương đối thuận buồm xuôi gió.

Ngay từ khi mới khởi đầu, mỗi ngày Mai Quốc Bình làm việc đến 18 giờ đồng hồ. Cho đến năm 2016, mỗi sáng đến văn phòng, cầm xấp đơn đặt hàng, với 2 điện thoại và 3 sim, anh miệt mài làm việc đến khuya. Anh cho rằng, nếu một người sống trên đời mà không có sứ mệnh thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt, vô vị, cả đời chỉ tàn tàn đi ngang rồi chìm vào dĩ vàng. Một doanh nghiệp sinh ra, mà không có sứ mệnh thì doanh nghiệp đó sẽ mãi không chịu lớn, chỉ dừng ở tình trạng kiếm ăn theo ngày. Chính bởi vậy, khi lựa chọn kinh doanh một mặt hàng, một lĩnh vực, trước hết, Mai Quốc Bình đặt ra cho mình 5 câu hỏi: Kinh doanh có lợi cho môi trường hay không? Liệu có đưa về lợi ích cho quốc gia, góp phần thay đổi cách nhìn của thế giới về một sản phẩm của Việt Nam? Kinh doanh có đưa về lợi nhuận cho đội ngũ của mình? Lợi ích với đối tác, khách hàng như thế nào? Trả lời những câu hỏi đó, có nghĩa, Mai Quốc Bình đang tìm tòi và thể nghiệm theo một hướng hoàn toàn khác biệt, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội cho chính mình. Với phương châm như thế, anh đã tìm tòi, tạo nên những sản phẩm mới, đáp ứng “nỗi đau” của khách hàng.

Các khâu vận hành sản xuất của Nhà máy Công ty cổ phần Thế Giới Giấy tại TP Hồ Chí Minh.

Bây giờ thì sản phẩm hộp khăn giấy đa năng đã có mặt ở bất kỳ ở đâu, trong các bệnh viện, trong công sở, rất tiện lợi và vệ sinh với tính năng không bụi, không hòa tan trong nước. Ý tưởng này đã đến với anh Mai Quốc Bình trong một lần hết sức tình cờ, khi anh vào rửa mặt trong một nhà vệ sinh của đơn vị. Thay vì tìm một chiếc khăn lau, thì thứ anh thấy, chỉ duy nhất máy sấy tay. Nhìn thấy sự bất cập đó, một ý tưởng mới mẻ, táo bạo đã vụt đến.

Mai Quốc Bình đã cho ra đời sản phẩm khăn giấy lau tay đa năng Roto, có thể sử dụng để lau mặt. Sản phẩm đã có mặt ở hầu hết các nhà vệ sinh công sở, nhà máy, xí nghiệp ở Việt Nam. Không dừng lại ở đó, với sứ mệnh phục vụ người dân sâu rộng hơn, anh đã tìm thêm kênh bệnh viện. Anh thấy, bác sĩ trước và sau khi khám sẽ dùng khăn để lau. Sử dụng khăn vải xài một lần rồi bỏ thì tốn kém tới 2.000 – 3.000 đồng/lượt, giặt để sử dụng lại thì không đáp ứng tiêu chuẩn của bệnh viện. Anh đã tư vấn thành công cho các bác sĩ sử dụng khăn giấy thay cho khăn vải, giúp tiết kiệm khoản lớn chi phí nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong y tế.

Bột giấy nguyên sinh được nhập khẩu từ Indonesia.

Để thực hiện bài toán cắt giảm chi phí cho khách hàng, anh Mai Quốc Bình tìm hiểu thấy ở một số nước phát triển sử dụng giấy vệ sinh cuộn lớn trong các nhà vệ sinh công cộng. Sản phẩm này giúp tiết kiệm giấy, giảm hao hụt, không lo mất giấy, mang lại không gian sạch sẽ, sang trọng cho nhà vệ sinh. Năm 2011, Mai Quốc Bình cho ra đời sản phẩm giấy vệ sinh cuộn lớn An Khang. Đây là thương hiệu giấy vệ sinh cuộn lớn đầu tiên ở Việt Nam, giúp hàng ngàn khách hàng tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm 20 – 30% chi phí sử dụng giấy hàng tháng so với các sản phẩm giấy vệ sinh thông thường. Sản phẩm được các cơ quan, tổ chức ưa chuộng và thường xuyên sử dụng.

Ngày đầu thành lập, Thế Giới Giấy là một trong những đơn vị tiên phong trên lĩnh vực bán hàng trên hệ thống website. Trang web của công ty mặc dù chưa thật bắt mắt nhưng có nhiều nguồn năng lượng. Mỗi ngày, khi đi làm về Mai Quốc Bình tự đặt mục tiêu phải viết và đăng 3 bài. Khách hàng tìm kiếm nhiều hơn và công ty anh bán hàng nhiều hơn. Để công ty có thêm nguồn vốn, anh dành gần như toàn bộ quỹ thời gian để làm việc nhưng không dám nhận lương, thực hiện lối sống tối giản nhất, dành số tiền để công ty hoạt động, và lớn lên. Cứ như vậy, trong 10 năm, từ số vốn vỏn vẹn 30 triệu ban đầu, Thế Giới Giấy được giới chuyên môn định giá gần 30 triệu USD.

Toàn cảnh Nhà máy công ty Cổ phần Thế Giới Giấy.

Để đạt được thành quả đó, Mai Quốc Bình đã trải qua không ít gian nan. Năm 2011, tất cả gia sản mà anh có là 300 triệu đồng. Lúc này, anh muốn sản xuất cuộn giấy lớn, nhưng để mua máy thì kinh phí lên tới 1,5 tỷ đồng, chưa tính nhà xưởng và chi phí khác. Không còn cách nào khác, anh đi gặp gỡ từng giám đốc các nhà máy giấy, thuyết phục họ sản xuất cho mình. Suốt 6 tháng, mới có người đồng ý bắt tay với anh. Có máy mới, giấy vệ sinh cuộn lớn được sản xuất hàng loạt, song không bán được một cuộn nào. Khách hàng chưa bao giờ sử dụng cuộn giấy to thế, họ lạ lẫm với mặt hàng mới và hỏi anh: “đây là cái gì”? Trong lúc bế tắc, anh nhận ra điểm xuất phát của cuộn giấy này ở nước ngoài, anh đã tìm tới các công ty có vốn đầu tư FDI. Thật may, họ cũng đang cần tìm mặt hàng này và giới thiệu thêm nhiều công ty khác. Cứ thể, doanh số của công ty dần tăng lên.

Anh Mai Quốc Bình trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Thế Giới Giấy chiếm thị phần phần lớn ở kênh bán hàng cơ quan, tổ chức (kênh KA). Công việc đang thuận lợi thì dịch Covid -19 đã làm đảo lộn tất cả. Các doanh nghiệp sản xuất, các công ty lớn gần như đóng cửa một thời gian dài. Doanh số của công ty đang từ 20 tỷ/tháng trượt xuống chỉ còn 2 tỷ/tháng. Không đầu hàng, Mai Quốc Bình một lần nữa nhanh chóng dịch chuyển đối tượng kinh doanh, từ các công ty, tổ chức anh mạnh dạn cho nhân viên chào hàng tới các hộ gia đình trong các khu chung cư, đô thị. Mặt hàng đã đáp ứng đúng thời điểm khi do dịch bệnh, người dân không thể ra siêu thị, cửa hàng. Quyết định đúng đắn này đã giúp Thế Giới Giấy dần dần hồi phục, phát triển thêm đối tượng khách hàng.

Các sản phẩm phong phú của Thế Giới Giấy được trưng bày tại một sự kiện của Brand Walkers cộng đồng – Cựu học viên Plato.

Dịch bệnh khiến nhu cầu giấy tăng đột biến, nhiều công ty tranh thủ tát nước theo mưa bằng cách tăng giá, giảm chất lượng để tranh thủ cơ hội. Nhưng Thế Giới Giấy vẫn luôn kiên định với triết lý của mình không tăng giá, đảm bảo nguyên liệu chuẩn từ Indonesia, không xả thải… Luôn ưu tiên, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cung ứng kịp thời và có nhiều chính sách ưu đãi, Thế Giới Giấy trở thành nhà cung cấp “Mặc nhiên chọn” của các bệnh viện, tổ chức, doanh nghiệp.

Năm 2020, Thế Giới Giấy nhận được vốn đầu tư từ đối tác Oita Paper Co.Ltd – Doanh nghiệp giấy lớn thứ 3 ở Nhật Bản. Nhưng Mai Quốc Bình không cho rằng, công nghệ, tài chính là thế mạnh của Thế Giới Giấy. Để duy trì vị trí dẫn đầu, Mai Quốc Bình đã đặt ra những những nguyên tắc làm việc bất di bất dịch đối với đội ngũ của mình, đó là Tâm huyết, Chính trực, Tin cậy, Sáng tạo và Phát triển.

Trao đổi cùng các cộng sự ở Thế Giới Giấy.

Là một công ty nhỏ song Thế Giới Giấy lại dành rất nhiều ngân sách để đào tạo nhân viên. Là người ham học, Mai Quốc Bình dẫn dắt đội nhóm cùng học. “Không ai thành công một mình”, chính bởi vậy, anh mời chuyên gia về đào tạo nội bộ, đồng thời anh trực tiếp đứng lớp, chia sẻ kinh nghiệm với nhân viên. Rất nhiều nhân viên khi công tác tại Thế Giới Giấy đã thay đổi quan niệm sống và phương thức làm việc của mình. Công ty đã trở thành một ngôi nhà, nơi mỗi nhân viên được làm việc và kết nối vì một sứ mệnh chung. Khác với đơn vị khác, Thế Giới Giấy có nhiều quy định rất nhân văn. Đó là khi một thành viên không may qua đời, người thân của họ sẽ nhận được trợ cấp 5 triệu đồng và 50% số lương mỗi tháng, cho đến khi con cái thực sự trưởng thành.

Mai Quốc Bình và tác phẩm đầu tay "Khác biệt để vươn tầm".

Mai Quốc Bình quan niệm: “Nếu bạn không thể đóng gói được hệ thống của mình mà cứ mở rộng thì bạn đã nhân bản rắc rối”. Chính nhờ cách làm này, hiện nay, anh Mai Quốc Bình đã phát triển, mở rộng công ty một cách bền vững. Hiện nay, ngoài sản xuất và cung ứng giấy, anh còn làm nông nghiệp và tham gia vào 16 lĩnh vực ngành nghề khác như: bán lẻ hàng tiêu dùng, tư vấn doanh nghiệp, đào tạo khởi nghiệp… một cách hiệu quả.

Song song với việc phát triển kinh doanh, CEO Mai Quốc Bình luôn tâm niệm – hạnh phúc là được chia sẻ, mang lại giá trị cho người khác. Chính bởi vậy, hoạt động kinh doanh của Thế Giới Giấy luôn gắn với bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và kiến tạo cộng đồng. Công ty đã triển khai chương trình tặng giấy miễn phí cho các bệnh viện trong những ngày dịch bệnh Covid-19, với tổng trị giá lên tới 3 tỷ đồng. Anh cũng đã đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ những suất quà nhỏ nồng ấm tình người. Mai Quốc Bình đã trở về quê, xây dựng những công trình hữu ích, nâng cao hơn nữa kỹ năng sống cho trẻ em vùng cao như thư viện xanh, bể bơi ngày hè tại xã Anh Sơn. Anh mong muốn truyền cảm hứng cho các em, sự nỗ lực học tập, lao động sẽ có một ngày mang đến thành công, mà thành tựu đó đang hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống học tập và vui chơi…

Mai Quốc Bình trong buổi đào tạo khởi nghiệp ở xã Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

Đến nay, điều CEO Mai Quốc Bình trăn trở không phải là áp lực cạnh tranh hay tài chính, mà chính là nguy cơ tụt hậu khi thị trường và nhu cầu khách hàng thay đổi không ngừng, đặc biệt trong 2 năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo AI. Tại Thế Giới Giấy, anh đã ứng dụng AI vào hầu hết các quy trình vận hành để nâng cao hiệu quả, giảm thiểu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh. Nếu những ngày đầu khởi nghiệp, anh tranh thủ quỹ thời gian để làm việc thì nay, anh luôn dành một khoảng thời gian xứng đáng cho việc học. Trong suốt 5 năm qua, anh dành 60 – 80 ngày mỗi năm để tham gia các khóa học. Mỗi tháng anh học trực tiếp 5 ngày, chưa kể mỗi ngày tự học trên mạng 1 - 3 giờ. Anh tin rằng, việc học tập có thể giúp hoàn thiện và nâng cấp bản thân, từ đó có thể thích ứng với những thay đổi ở phía trước.

Mai Quốc Bình trong một buổi talkshow chia sẻ về con đường phát triển doanh nghiệp. Diễn giả Mai Quốc Bình tại buổi Talkshow. Diễn giả Mai Quốc Bình tại buổi Talkshow "Khởi nghiệp từ con số 0".

Từ một miền quê nghèo, nơi cái đói ăn thiếu mặc còn là nỗi ám ảnh, giờ đây, Mai Quốc Bình là Chủ tịch HĐQT của Thế Giới Giấy, SkyB Group, Sachi Queen, đồng thời là co-founder của 11 doanh nghiệp startup trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và nông nghiệp, bán lẻ… Từ sự nỗ lực vươn lên, không ngừng học hỏi, Mai Quốc Bình đang viết nên một câu chuyện đẹp của doanh nhân người Nghệ trên thành phố mang tên Bác.