Chặn bắt kẻ giả danh công an lừa chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An

Giả danh công an lừa lấy điện thoại và tiền của 2 thanh niên (Baonghean.vn) - Chiều 30/5, Công an huyện Con Cuông ra thông báo truy tìm đối tượng giả danh công an để lấy 2 chiếc điện thoại cùng tiền mặt của 2 nam thanh niên trú trên địa bàn.

Chiều 1/6, Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1985), trú tại xã Đặng Sơn (Đô Lương) có hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn 2 huyện Anh Sơn và Con Cuông.



Vào cuối tháng 5/2021, Công an huyện Anh Sơn tiếp nhận tin báo của 3 học sinh học THPT hiện tại đang ở trọ tại địa bàn thị trấn Anh Sơn về việc bị 1 đối tượng giả danh lực lượng Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua miêu tả đối tượng phạm tội mặc quần áo dân sự, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy che BKS tìm đến các phòng trọ học sinh, giả danh lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy đang điều tra vụ án liên quan đến các em học sinh, yêu cầu các em giao nộp điện thoại phối hợp điều tra. Sau đó đối tượng chở các em học sinh đến khu vực vắng người, để các em lại và bỏ trốn cùng tài sản là điện thoại di động và tiền mặt của các em học sinh.

Đối tượng Vũ Anh Tuấn tại địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Thái Hiền Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát điểu tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp trinh sát, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng chính là Vũ Anh Tuấn (SN 1985), trú tại xã Đặng Sơn (Đô Lương). Đối tượng Tuấn từng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, Tuấn thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, ít quan hệ với người ở địa phương, do đó gây khó khăn trong công tác xác minh...



Khi ban chuyên án đang tập trung lực lượng để truy bắt Tuấn thì trưa 29/5/2021, nhận được thông tin tại địa bàn huyện Con Cuông xảy ra 2 vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Nhận định các vụ án giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên có nhiều điểm giống nhau, Công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Con Cuông tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 16 giờ ngày 1/6, khi đối tượng Tuấn đang trên đường đi xe khách xuống thành phố Vinh để bỏ trốn vào Quảng Trị (nơi có người bạn mà Tuấn đã quen trong tù) thì bị lực lượng Ban chuyên án bắt giữ tại địa bàn huyện Thanh Chương. Tại cơ quan CSĐT, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện tại Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.