Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư – Bài 1: Thay đổi tác phong lề lối làm việc

Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, Nghệ An cũng nhanh chóng triển khai quá trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay công tác chuyển đổi số ở Nghệ An đã đạt được một số kết quả tích cực. Hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên hệ thống 1.833 dịch vụ công, trong đó có 1.160 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Toàn tỉnh có 20 sở, ban, ngành; 21 huyện, thành, thị và 100% các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành triển khai việc thực hiện chữ ký số. Nhiều đơn vị đã rút ngắn thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Điển hình như Kho Bạc nhà nước Nghệ An đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và Ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động. Ngành Thuế đã tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Hiện 100% doanh nghiệp đang hoạt động, tham gia sử dụng dịch vụ khai, sử dụng dịch vụ nộp thuế, hoàn thuế điện tử; (những tỷ lệ này đều cao hơn mức bình quân chung của cả nước). Các năm 2020, 2021, Công an Nghệ An dẫn đầu toàn quốc về công tác cải cách hành chính.