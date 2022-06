Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư – Bài 3: Kiến nghị, giải pháp nâng chất lượng thực thi công vụ

Từ tháng 9/2020, công ty chúng tôi đã bắt đầu khảo sát tại 4 tỉnh, thành trên cả nước nhưng sau đó đã quyết định lựa chọn Khu công nghiệp VSIP Nghệ An làm nơi đầu tư dự án của Công ty Everwin Precision Hong Kong Company Limite có tổng mức đầu tư 200 triệu USD, tại Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, với diện tích hơn 43,2 ha. Nhà máy có công suất thiết kế là 270 triệu sản phẩm/năm, với sản phẩm đầu ra là vỏ, linh kiện và bộ phận bằng kim loại; lắp ráp dây cáp; các bộ phận từ nhựa ứng dụng cho thiết bị thông minh và ô tô năng lượng mới. Khi dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ thu hút 15.000 lao động (trong đó có 14.000 lao động trong nước và 1.000 lao động nước ngoài). Dự án Nhà máy Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) được đầu tư 100% vốn bởi công ty Everwin Precision HongKong Company Limited. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 328/QĐ-KKT ngày 13/12/2021. Dự kiến đi vào hoạt động là tháng 12/2023. Qua đây, góp phần thúc đẩy nền kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An, đồng thời thu hút các doanh nghiệp khác đầu tư vào tỉnh nhà.

Chúng tôi thấy, tỉnh Nghệ An có các thế mạnh về mật độ dân số cao, ưu đãi về thuế, chiến lược, chính sách của tỉnh, quy hoạch phù hợp. Đặc biệt, nhà đầu tư rất ấn tượng trước thái độ niềm nở, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư mỗi khi có vấn đề phát sinh. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn Nghệ An là điểm đến để phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh.