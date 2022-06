Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư – Bài 2: Ngăn chặn tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh”

Thời gian gần đây liên tiếp các vụ cán bộ, công chức của đơn vị cấp tỉnh và một số đơn vị cấp huyện, cấp xã vi phạm đạo đức công vụ, bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam. Như vụ việc 2 cán bộ công tác tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An và một cán bộ Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, các cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, gây khó dễ cho doanh nghiệp để nhận tiền “bôi trơn” khi làm hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ở các địa phương, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khởi tố 2 bị can Lê Minh Tâm (công chức địa chính xã Quỳnh Lâm) và Phạm Thị Thanh Thủy (công chức địa chính xã Quỳnh Hồng) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan công an, 2 bị can khai nhận trước nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và hiểu biết pháp luật còn hạn chế của người dân, Tâm và Thủy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của mỗi bị hại đến làm thủ tục đăng ký đất đai từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.