Xây dựng Đảng CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TÂN AN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 – 2030: Xây dựng xã Tân An phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xã Tân An (tỉnh Nghệ An) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục thể hiện quyết tâm vươn mình mạnh mẽ, mang theo niềm tin và kỳ vọng lớn từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Khánh Ly - Kỹ thuật: Hồng Toại • 10/08/2025

Xã Tân An được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An (thuộc huyện Tân Kỳ cũ) với diện tích 90,41 km2, quy mô dân số 22.775 người (có 2 dân tộc thiểu số: Thái, Thổ cùng sinh sống, chiếm 18,41%; đồng bào Công giáo chiếm 2,97% dân số).

Đảng bộ xã Tân An có 3 đảng bộ và 36 chi bộ trực thuộc với 955 đảng viên. Toàn xã có 21 xóm, trong đó có 1 xóm đặc biệt khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân An giúp dân khắc phục hậu qua thiên tai. Ảnh: CSCC

Giai đoạn 2020 - 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã được triển khai đồng bộ và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được khối đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng, lòng Dân.

Lực lượng chức năng trên địa bàn xã Tân An giúp dân sửa sang nhà cửa sau bão. Ảnh: CSCC

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng trên các lĩnh vực theo phương châm “Vì Nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, nắm bắt và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận xã hội.

Lực lượng chức năng trên địa bàn xã Tân An giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: CSCC

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng trên đơn vị diện tích. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 5,13%, giá trị sản xuất ước đạt 452.375 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 ước đạt trên 14.115 tấn.

Địa phương cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi theo hướng tập trung, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm, tận dụng có hiệu quả diện tích mặt nước, ao hồ để phát triển. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 46%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Nhiều mô hình ứng dụng KHCN phát huy hiệu quả, có truy xuất nguồn gốc, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý... đảm bảo quy trình sản xuất an toàn.

Người dân xã Nghĩa Phúc (cũ) nay là xã Tân An chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Cùng với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hệ thống giao thông, trường học, được đầu tư khang trang.

Đến nay, toàn xã có 86,37% đường cấp xã được cứng hóa; trong đó, Nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất... để thực hiện nâng cấp, mở rộng hơn làm mới hơn 20 km đường giao thông nông thôn.

Người dân xã Tân An chung tay xây dựng NTM nâng cao. Ảnh tư liệu: Quang An

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục có bước phát triển tích cực, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2025 ước đạt 429.808 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 5 năm ước đạt 13,07%. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2025 ước đạt 316.060 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 5 năm ước đạt 9,5%.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn được quan tâm.

Bên cạnh kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp vi phạm như lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn xã để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện cơ bản đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã Tân An kiểm tra các công trình ách yếu phòng, chống lụt bão trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, từng bước hình thành môi trường văn hóa lành mạnh. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nâng cao, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quán lý giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được quan tâm và từng bước nâng cao về chất lượng, các chỉ tiêu phát triển y tế đều ở mức cao. An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, người có công được thực hiện kịp thời. Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ nghèo đa chiều.

Đoàn xã Tân An phối hợp với đội sinh viên tình nguyện Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức dạy Hè miễn phí cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: CSCC Đoàn xã Tân An phối hợp với đội sinh viên tình nguyện Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức dạy Hè miễn phí cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được quan tâm thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Công an chính quy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Tân An. Ảnh: CSCC

Những kết quả trên là minh chứng cho sự đồng thuận “ ý Đảng - lòng Dân” trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Tân An đứng trước những cơ hội và thách thức mới từ việc sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Điều này đòi hỏi sự đổi mới, nỗ lực và phát triển mạnh mẽ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.

Cán bộ Trung tâm hành chính công xã Tân An nỗ lực phục vụ người dân. Ảnh: Nguyễn Ka Diệp Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân An nỗ lực phục vụ người dân. Ảnh: Nguyễn Ka Diệp

Ở nhiệm kỳ mới, xã Tân An đề ra mục tiêu chung: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; khai thác tốt tiềm năng, nguồn lực; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng tốt thời cơ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu phù hợp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh tạo đà kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 chủ trì duyệt Đại hội các xã Tân An, Tân Phú, Tân Kỳ. Ảnh: T.L Đồng chí Phan Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An phát biểu tại hội nghị duyệt đại hội Đảng bộ xã. Ảnh CSCC

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về con người, vị trí địa lý, tài nguyên đất đai của địa phương, Đảng bộ, chính quyền xã Tân An sẽ tập trung rà soát, nghiên cứu để xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung của xã mới theo hướng: Quy hoạch vùng trung tâm của xã mới với quỹ đất đủ không gian để xây dựng khu hành chính, khu thương mại dịch vụ, giải trí, khu dân cư đảm bảo hạ tầng cơ sở thông minh, hiện đại, tiện dụng, đáp ứng được yêu cầu sớm trở thành trung tâm của xã Tân An mới; là điểm hẹn hấp dẫn, an toàn để cư trú, thu hút đầu tư.

Quang cảnh xã Tân An trước thềm đại hội. Ảnh: CSCC Quang cảnh xã Tân An trước thềm đại hội. Ảnh: CSCC Quang cảnh xã Tân An.Ảnh: CSCC

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tối đa nội lực; tranh thủ ngoại lực, khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư để phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ-TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi nhiệm vụ này vừa là mục tiêu, vừa là động lực của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người dân trên địa bàn xã Tân An. Ảnh: CSCC

Đồng chí Phan Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An, cho biết: Với phương châm lấy ổn định làm nền tảng để phát triển; lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, Đảng bộ xã Tân An xác định phát triển kinh tế phải gắn với chăm lo tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

ĐVTN xã Tân An hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính công. Ảnh: CSCC ĐVTN xã Tân An hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công. Ảnh: CSCC ĐVTN xã Tân An hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính công. Ảnh: CSCC

Cũng trong nhiệm kỳ mới này, Đảng bộ xã Tân An tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời, tập trung khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Lãnh đạo xã Tân An trao quà cho đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Nghị quyết Đại hội Đảng hộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đề ra 3 mũi đột phá chiến lược bao gồm:

- Đột phá về phát triển nguồn nhân lực: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị tốt, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức công vụ tốt; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo việc làm tại chỗ; chú trọng liên kết phát triển thị trường lao động theo hướng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu các thị trường lao động trong và ngoài nước.

Lãnh đạo xã Tân An ủng hộ đồng bào miền tây bị lũ lụt. Ảnh: CSCC Xã Tân An phát động ung hộ đồng bào miền Tây bị lũ lụt. Ảnh: CSCC Xã Tân An tổ chức Hội nghị thông báo các tình hình, kết quả sau sáp nhập. Ảnh: CSCC

Đột phá về phát triển hạ tầng: Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như: Tuyến đường từ đường tỉnh 534B đi xã Tân Phú; đường qua Khe Sanh; đường giao thông từ xóm Nghĩa Hòa đi Giai Xuân; đường từ xóm Tân Sơn đi Tân Hồng; đường giao thông xóm Quang Thanh đi xã Phú Sơn; đường giao thông vào Giáo xứ Hồng Phúc...; tăng cường huy động các nguồn lực để hoàn thiện quy hoạch, xây dựng hạ tầng các khu hành chính, hạ tầng xã hội, khu dân cư, thương mại dịch vụ, giải trí... tập trung, đồng bộ, hiện đại trên cơ sở sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công, đất đai nông trường, mở rộng không gian phát triển mới của xã…

Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo trên địa bàn xã Tân An. Ảnh: CSCC Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo trên địa bàn xã Tân An. Ảnh: CSCC

Đột phá về phát triển nông nghiệp: Tiếp tục xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng của nền kinh tế xã nhà; lấy ứng dụng khoa học - công nghệ làm động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung, quy mô lớn, có liên kết chuỗi giá trị; tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh trên cơ sở sản phẩm chủ lực, có lợi thế của địa phương như: Vùng sản xuất dứa các xóm Tân Mỹ, Quang Thanh; vùng sản xuất lúa công nghệ cao các xóm Nghĩa Hòa, Đông Hoành; phát triển mô hình nuôi thủy sản, nông nghiệp nhà màng, nhà lưới kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm tại xóm Thị Tứ, xóm Thanh Bình...

Công an xã Tân An ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong, sau đại hội Đảng các cấp. Ảnh: CSCC

Có thể khẳng định: Đại hội Đảng bộ xã Tân An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện trọng đại, tiền đề quan trọng, thể hiện ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân; tập hợp sức mạnh tổng hợp từ tinh thần đoàn kết, thống nhất “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Từ đó, phát huy truyền thống và tiềm năng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Tân An trở thành xã khá trong khu vực và của tỉnh, vững bước vào kỷ nguyên mới.