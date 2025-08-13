Xây dựng Đảng Chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Đông Hiếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Xã Đông Hiếu phát huy nội lực, kiến tạo tương lai Nhân dịp Đại hội Đảng bộ xã Đông Hiếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Trần Khánh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Hiếu (Nghệ An) chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về quyết tâm đổi mới, tạo đột phá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiếu trong nhiệm kỳ tới.

Một góc xã Đông Hiếu. Ảnh: CSCC

Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội Đảng bộ xã Đông Hiếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về bối cảnh này?

Đồng chí Trần Khánh Sơn: Đông Hiếu là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, từng vinh dự đón Bác Hồ về thăm ngày 10/12/1961. Xã có vị trí thuận lợi, giao thông liên vùng, đất đai màu mỡ, trình độ dân trí tương đối cao, người dân cần cù, hiếu học và đoàn kết.

Sau khi sáp nhập 3 xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận và Đông Hiếu (cũ), xã mới có hơn 28.000 dân, diện tích gần 64 km², mở ra không gian phát triển rộng và đa dạng tiềm năng.

Cán bộ, công chức xã Đông Hiếu rà soát, hệ thống hồ sơ, tài liệu được bàn giao cho xã mới và nắm bắt ý kiến của nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Mai Hoa, Quang Huy



Mô hình chính quyền 2 cấp với phân cấp mạnh giúp xã chủ động, linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành. Đồng thời, xã Đông Hiếu được hưởng lợi từ các chính sách phát triển vùng đô thị của tỉnh, khu vực Tây Bắc Nghệ An và nằm trong lộ trình xây dựng phường.

Những yếu tố này tạo thời cơ thuận lợi để xã Đông Hiếu bứt phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xã cơ bản đạt các tiêu chí thành lập phường.

Cơ sở sản xuất may tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Thưa đồng chí, bên cạnh bối cảnh và cơ hội mới, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 hẳn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của xã Đông Hiếu. Đồng chí có thể chia sẻ những thành tựu nổi bật?

Đồng chí Trần Khánh Sơn: Đúng vậy, thành tựu của nhiệm kỳ qua là điểm tựa vững chắc và bài học kinh nghiệm quý cho giai đoạn mới. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các xã trước sáp nhập, nay là xã Đông Hiếu, đã đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 8,25%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,83%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: nông nghiệp giữ vai trò trụ đỡ với hơn 3.000 ha canh tác, áp dụng khoa học, kỹ thuật, nhiều mô hình đạt thu nhập trên 600 triệu đồng/năm; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng trên 10%/năm; thương mại - dịch vụ mở rộng, trở thành động lực mới.

Phong trào xây dựng nông thôn được nhân dân đồng thuận thực hiện, góp phần xây dựng bộ mặt của xã khang trang. Ảnh: Mai Hoa

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ: 9/9 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó, có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2), tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95,18%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhiều mô hình như “camera an ninh”, “tổ liên gia tự quản” phát huy hiệu quả.

Từ thực tiễn, xã Đông Hiếu rút ra bài học then chốt: vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương của Trung ương và tỉnh; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác cán bộ; cải cách hành chính; phát huy nội lực và tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ. Quan trọng nhất, mọi quyết sách đều xuất phát từ lợi ích nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, qua đó, củng cố đoàn kết, đồng thuận xã hội.

Mô hình nuôi cá tại xã Đông Hiếu. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Một trong những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm là tầm nhìn, định hướng phát triển của xã Đông Hiếu trong 5 năm tới. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể vấn đề này?

Đồng chí Trần Khánh Sơn: Xã Đông Hiếu đặt mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành lập phường, trở thành điểm kết nối phát triển của vùng Tây Bắc Nghệ An.

Định hướng phát triển dựa trên 4 trụ cột: kinh tế, hạ tầng, văn hóa – xã hội, môi trường – an ninh. Cụ thể, về kinh tế: Tập trung phát triển mạnh thương mại - dịch vụ gắn với lợi thế giao thông tại địa bàn, hình thành các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, dịch vụ logistics phục vụ lưu thông hàng hóa.

Các cơ sở chế biến bột đá và gỗ ép tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP; đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng.

Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ, du lịch cộng đồng, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đặc sắc, có khả năng cạnh tranh.

Lãnh đạo xã Đông Hiếu kiểm tra thi công công trình xây dựng Quảng trường Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu. Ảnh: Quang Huy

Về hạ tầng: Hoàn thiện hệ thống giao thông liên kết vùng, kết nối xã Đông Hiếu với các trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh và vùng Tây Bắc Nghệ An. Tăng cường đầu tư hạ tầng thương mại, hệ thống trường học đạt chuẩn, các cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cấp và mở rộng hạ tầng số, bảo đảm phủ sóng internet tốc độ cao, phục vụ hiệu quả chính quyền điện tử, kinh tế số và các dịch vụ công trực tuyến.

Về văn hóa - xã hội: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện và chất lượng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo.

Lãnh đạo xã Đông Hiếu tìm hiểu mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Về môi trường - an ninh: Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp; quản lý tốt chất thải rắn, nước thải và trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị. Đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Với định hướng rõ ràng và sự đồng thuận của nhân dân, chúng tôi tin tưởng xã Đông Hiếu sẽ bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Người dân xã Đông Hiếu sinh hoạt tổ tự quản. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Để hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu đó, Đảng bộ xã sẽ tập trung vào những khâu đột phá nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Khánh Sơn: Chúng tôi xác định 3 khâu đột phá như sau:

Thứ nhất, tập trung đột phá về quy hoạch, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; ưu tiên các công trình thiết yếu, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý đô thị.

Đây là nền tảng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống, phấn đấu đến năm 2030, xã Đông Hiếu đạt tiêu chí thành lập phường, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn, minh bạch, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số toàn diện trong quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Đây là khâu đột phá then chốt, tạo nền tảng nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả quản trị, năng suất lao động và chất lượng phục vụ, thúc đẩy đô thị hóa.

“ Đảng bộ xã Đông Hiếu xác định 3 khâu đột phá trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự phát triển toàn diện cho địa phương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Khánh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Hiếu

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong và ngoài khu vực Nhà nước, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, gắn đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động và giáo dục - đào tạo với mục tiêu đến năm 2030, xã Đông Hiếu đạt tiêu chí thành lập phường.

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐND xã Đông Hiếu nắm bắt tâm tư của nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai như thế nào để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới?

Đồng chí Trần Khánh Sơn: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thành công; phải triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức, cán bộ; dân vận; kiểm tra, giám sát; bảo vệ chính trị nội bộ.

Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Một góc nông thôn mới xã Đông Hiếu. Ảnh: CSCC

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực đưa xã Đông Hiếu phát triển nhanh, bền vững cùng sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Trên nền tảng truyền thống lịch sử - văn hóa, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hiếu bước vào giai đoạn mới với niềm tin và quyết tâm chính trị cao. Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Đông Hiếu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này! Chúc Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hiếu đoàn kết, biến khát vọng thành hiện thực trong nhiệm kỳ mới!