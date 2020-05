Chặt đứt đường dây đưa ma túy từ thành phố Vinh vào Huế tiêu thụ

Từ giữa tháng 4/2020, Công an thành phố Vinh xác định có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về thành phố Vinh tiêu thụ rồi trung chuyển vào các tỉnh miền Trung.

Chuyên án được xác lập nhanh chóng, trong đó xác định đối tượng chính là Bùi Văn Thành (SN 1983), trú tại Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình).

Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 2018, Bùi Văn Thành bị tòa án thành phố Huế xử phạt 15 tháng tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đến tháng 6/2019 ra tù, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Thành tiếp tục lao vào "nghiệp cũ" là mua bán ma túy. Sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng Thành là thường xuyên ra Nghệ An để mua ma túy về tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bùi Văn Thành và Nguyễn Nhật Quang cùng tang vật. Ảnh: Đức Vũ

Sáng 5/5/2020, qua công tác nghiệp vụ, xác định đối tượng Thành đang chuẩn bị giao dịch một lượng ma túy lớn, thời điểm phá án thích hợp đã đến. Vào khoảng 9 giờ 30' ngày 5/5/2020, tại khối 14, phường Bến Thủy (TP. Vinh), Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng PC08 Công an tỉnh Nghệ An) khám phá thành công chuyên án, bắt quả tang Bùi Văn Thành (SN 1983), trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) và Nguyễn Nhật Quang (SN 1993), trú tại huyện Tương Dương (Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và 500g ma túy dạng đá.