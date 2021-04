Chật vật du học thời Covid-19

Ở chiều hướng ngược lại, ảnh hưởng của dịch Covid - 19 cũng tác động đến việc tổ chức dạy học cho sinh viên nước ngoài của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trong hơn 1 năm qua, hơn 700 sinh viên Lào đang học tại các trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An đều không thể về nước.

Sinh viên Ketsana - lớp 59, ngành Chính trị học - Trường Đại học Vinh cho biết: “Từ Nghệ An về tỉnh Xavanakheth trước đây đi lại khá dễ dàng. Nhưng hiện tại nếu về quê, chúng em phải cách ly quá lâu nên sẽ ảnh hưởng đến việc học. Cá nhân em, đã gần 2 năm rồi không về quê và em sẽ ở lại đến khi có bằng tốt nghiệp”.

Tại Trường Đại học Vinh, ngoài sinh viên Lào còn có sinh viên Thái Lan và và một số sinh viên đến từ châu Phi và châu Mỹ theo học. Nhưng 2 năm qua, chỉ có những học sinh không về nước là còn tiếp tục theo học. Riêng sinh viên Thái Lan, năm nay, nhà trường không tuyển sinh được khóa mới vì việc đi lại giữa 2 nước còn nhiều khó khăn.

Tiến sĩ Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cũng cho biết: “Hiện nay, du học sinh đang theo học ở trường giảm khoảng 35 - 40% so với các năm trước và chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh. Do đó, trong năm tới, chúng tôi phải liên kết với các đối tác ở các nước bạn để đẩy mạnh việc tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp khi mà dịch ở nhiều nước vẫn chưa được khống chế”.