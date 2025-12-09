Xe Châu Âu tính chuyện hồi sinh xe xăng cỡ nhỏ, giá rẻ Các hãng ô tô châu Âu muốn EU cho phép đưa trở lại dòng xe xăng cỡ nhỏ, giá rẻ để cứu thị trường và việc làm trong ngành sản xuất.

Xu hướng muốn quay lại với xe xăng giá rẻ

Trong nhiều năm qua, dòng xe xăng cỡ nhỏ, giá rẻ vốn từng phổ biến ở châu Âu gần như biến mất vì xu hướng điện hóa và các quy định khí thải ngày càng gắt gao. Tuy vậy, các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cho phép họ khởi động lại phân khúc này.

Tín hiệu tích cực xuất hiện khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong bài phát biểu thường niên đã đề cập sáng kiến 'Small Affordable Cars' hướng tới hợp tác với ngành công nghiệp để phát triển dòng xe nhỏ, giá phù hợp hơn cho người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, EU sẽ loại bỏ hoàn toàn xe xăng và xe diesel vào năm 2035. Điều này khiến nhiều hãng lo sợ doanh số sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo lợi nhuận và hàng trăm nghìn việc làm trong ngành chế tạo bị đe dọa. Một kịch bản khác cũng khiến họ bất an: thị trường châu Âu có thể tràn ngập xe giá rẻ từ Trung Quốc, gây sức ép cạnh tranh trực tiếp.

Các hãng xe gây sức ép với EU

Trong thời gian tới, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) sẽ làm việc với các nhà lập pháp để đưa ra đề xuất cho phép sản xuất và bán các mẫu xe xăng giá rẻ. Jean-Philippe Imparato, giám đốc khu vực châu Âu của Stellantis, cho biết đây không chỉ là tiếng nói của riêng hãng ông mà còn của nhiều tập đoàn khác đang cùng chung lo ngại.

Việc hồi sinh xe xăng cỡ nhỏ, giá rẻ có thể là giải pháp tình thế giúp ngành ô tô châu Âu vượt qua giai đoạn khó khăn trước khi tiến tới mục tiêu điện hóa toàn diện. Tuy nhiên, sáng kiến này chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi khi đặt lợi ích kinh tế đối lập với mục tiêu môi trường.