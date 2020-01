Cháy kho hàng tạp hóa giữa đêm mùng 2 Tết

Vào hồi 23h51p ngày 26/1 (tức mồng 2 Tết), Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy kho hàng tạp hóa, tại khu vực Chợ Mới, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu.

04 xe chữa cháy, 02 xe tiếp nước cùng 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường chữa cháy. Ảnh: Chu Minh

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các Đội CC&CNCH xuất 01 xe chỉ huy, 04 xe chữa cháy, 02 xe tiếp nước cùng 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Diễn Châu triển khai các Đội hình chữa cháy, đồng thời giúp người dân di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn.Sau khoảng 30 phút từ khi lực lượng chữa cháy tới hiện trường, đám cháy cơ bản được khống chế, nguy cơ cháy lan sang các kho hàng lân cận và nhà dân được ngăn chặn.