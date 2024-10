Pháp luật Chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn lẫn ma túy, nam thanh niên ở Nghĩa Đàn bị phạt 47 triệu đồng UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với nam thanh niên trú tại huyện Nghĩa Đàn vì chạy quá tốc độ, đồng thời bị phát hiện có chất ma túy trong cơ thể và có nồng độ cồn trong khí thở.

Ngày 10/10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với nam thanh niên T.H.Q. (sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn).

Trước đó, vào ngày 18/9/2024 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện chiếc xe ô tô do T.H.Q. điều khiển đã vi phạm về tốc độ nên yêu cầu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, ngoài việc phát hiện T.H.Q. vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn phát hiện nam thanh niên này dương tính với chất ma túy.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh. Ảnh: Tiến Đông

Sau đó, Công an tỉnh đã có công văn báo cáo và đề xuất xử lý vi phạm hành chính T.H.Q. với 3 hành vi.

Trong đó, với hành vi điều khiển ô tô lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, T.H.Q. bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến ngày 30/5/2026 (thời gian giấy phép lái xe có giá trị).

Hành vi điều khiển ô tô lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở (kết quả kiểm tra 0,043 miligam/ lít khí thở), T.H.Q. bị phạt 7 triệu đồng.

Và lỗi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ (63km/h trên vận tốc cho phép 50km/h), nam tài xế này bị phạt 5 triệu đồng.

Tổng số tiền mà T.H.Q. phải nộp phạt là 47 triệu đồng.