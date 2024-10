Pháp luật Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 'hot girl ma túy' Dường như bản án 30 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" không khiến Hoa thức tỉnh khi thiếu nữ này vẫn tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Là đối tượng ranh mãnh, Hoa không trực tiếp tham gia việc mua bán mà kết nối với các đối tượng ở miền núi để tìm nguồn “hàng”. Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, đối tượng này đã phải tra tay vào còng…

“Ngựa quen đường cũ”

Gương mặt ưa nhìn, làn da trắng, mái tóc màu vàng hoe được búi cao khiến Trần Thị Phương Hoa (SN 1995), trú thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) trông nổi bật khi đứng giữa 2 đồng phạm tại phiên tòa xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy". 2 bị cáo cùng hầu tòa với Hoa là Lô Thị Hương (SN 1975) và em gái ruột Lô Thị Xoan (SN 1978), cùng trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Hoa quê quán ở tỉnh Thái Nguyên nhưng dạt vào TP. Vinh thuê 1 căn hộ chung cư để sinh sống. Thiếu nữ này tạo cho mình vỏ bọc sang chảnh khi đi xe máy “xịn”, ăn mặc sành điệu. Hoa trình bày làm nghề kinh doanh online, nhưng thực tế là thực hiện nhiều lần mua bán trái phép ma túy.

Bị cáo Trần Thị Phương Hoa. Ảnh: Trần Vũ

Vào năm 2016, Trần Thị Phương Hoa bị Tòa án nhân dân TP. Vinh xử phạt 30 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Vướng lao lý khi mới ngoài 20 tuổi, đáng ra sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Hoa nên lấy đó làm bài học cho bản thân, tu chí làm ăn, chí ít là lo cho tương lai của mình. Thế nhưng, cô gái này dường như chỉ muốn tìm việc nhẹ lương cao. Hoa thường đi du lịch và kết thân với một số đối tượng bất hảo, sau đó, hình thành đường dây mua bán ma túy từ Bắc vào Nam.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, trong lần vào TP. Hồ Chí Minh du lịch, Hoa quen biết người đàn ông tên Hải (không rõ nhân thân, lai lịch). Khoảng tháng 9/2022, Hải liên lạc với Hoa bàn bạc tìm mua ma túy để đưa vào miền Nam bán.

Do có sự quen biết từ trước nên Hoa đã liên hệ với Lô Thị Hương nhờ tìm mua ma túy. Khi nghe Hoa bàn bạc việc mua bán ma túy thì Hương đồng ý. Sau đó, trong quá trình đi làm rẫy trên đồi cao su của gia đình, Hương đã gặp người đàn ông dân tộc Mông, hỏi mua 1 kg ma túy Ketamine thì được báo giá 300 triệu đồng. Sau khi tìm được nguồn “hàng”, Hương báo lại cho Hoa giá 340 triệu đồng và đưa số tài khoản để bên mua chuyển tiền cho mình.

Từ ngày 27/7/2023 đến ngày 12/8/2023, Trần Thị Phương Hoa đã 2 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ở lần thứ nhất, Hoa gọi điện cho Hương đặt mua 1 kg ma túy. Hương sau khi mua thành công ma túy đã thuê em gái là Lô Thị Xoan đưa “hàng” xuống TP. Vinh giao cho Hoa, hứa trả 20 triệu đồng tiền công.

Sáng 31/7/2023, Xoan bắt xe khách xuống TP. Vinh, giao ma túy cho Hoa tại khu vực cầu Quán Bánh, TP. Vinh. Ở lần vận chuyển này ngoài 20 triệu đồng tiền chị gái trả, Xoan còn được khách “bo” thêm 700.000 đồng tiền công. Số ma túy mua được Hoa bỏ trong thùng cát tông với cá khô rồi gửi xe khách vào TP. Hồ Chí Minh giao cho Hải. Sau khi nhận “hàng”, Hải đã gửi cho Hoa 400 triệu đồng.

Sau phi vụ làm ăn đầu trót lọt, Hoa tiếp tục đặt mua của Hương thêm 1 kg ma túy. Cũng như lần trước, Hương mua 300 triệu đồng nhưng báo giá với Hoa 340 triệu đồng rồi yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, Hương cũng thuê em gái là Xoan “ship” ma túy cho Hoa.

Ngày 12/8/2023, khi Lô Thị Xoan đang giao ma túy cho Hoa tại khu vực ngã tư Ga Vinh, thuộc phường Quán Bàu, TP. Vinh thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là 1 gói ma túy. Khám xét chỗ ở của Hoa, công an thu giữ 0,36 gam ma túy MDMA và 0,57 gam ma túy cần sa. Số ma túy này, Hoa khai do bạn đến nhà chơi để lại. Sau khi phát hiện, Hoa giấu trong nhà để nếu có người hỏi mua sẽ bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, 2 lần mua ma túy để bán cho Hoa, Hương đều mua của 1 người, cùng một loại với khối lượng và giá tiền như nhau. Do đó, Trần Thị Phương Hoa phải chịu trách nhiệm hình sự về 1997,02 gam ma túy Ketamine; 0,36 gam ma túy MDMA và 0,57 gam ma túy cần sa. Trong khi đó, hai chị em Lô Thị Hương và Xoan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 1997,02 gam ma túy Ketamine.

Mượn tiền mẹ để buôn ma túy

Với vai trò chủ mưu trong vụ án, bị cáo Hoa khai buôn ma túy để bán lại cho người đàn ông quen biết trong quá trình đi chơi ở TP. HCM. Bị cáo không trực tiếp đi tìm nguồn “hàng” mà kết nối với đối tượng sinh sống ở vùng miền núi để mua ma túy.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bị cáo thừa nhận không giao dịch bằng tiền mặt mà tiền mua và bán ma túy đều bằng chuyển khoản ngân hàng. Khi đưa ma túy vào TP. HCM, Hoa chọn cách đóng vào thùng cát tông như bao hàng hóa bình thường khác rồi gửi xe khách.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khi bị tòa xét hỏi về nguồn gốc số tiền 680 triệu đồng mà bị cáo bỏ ra để 2 lần mua ma túy, thì bị cáo này khai không phải của mình. Hoa khai trước tòa, cả 2 lần chuyển khoản tiền mua ma túy đều nhờ mẹ ruột. “Bị cáo vay mẹ tiền để buôn ma túy”, bị cáo trình bày.

Khi bị HĐXX chất vấn về việc bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nhưng tại sao lại được bố mẹ cho vay khoản tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn thì Hoa im lặng. Bị cáo này trình bày chỉ một mình tham gia vào việc mua bán ma túy chứ người thân không biết.

Sau phi vụ làm ăn đầu tiên trót lọt, bị cáo hưởng lợi 60 triệu đồng. Mờ mắt trước khoản tiền lớn, bị cáo như con thiêu thân tiếp tục lao vào con đường đen tối dù biết điều đó là vi phạm pháp luật. Và Hoa đã phải tra tay vào còng số 8 trong lần giao dịch thứ 2.

Giờ đây, khi đứng trước HĐXX, Hoa cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Bị cáo trình bày việc bản thân còn trẻ, chưa lập gia đình, đã đánh mất tương lai phía trước, nhưng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Hai đồng phạm trong vụ án cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Hương khai vì hám lợi nên đã tìm mua ma túy cho Hoa. Sau đó, bị cáo báo giá có sự chênh lệch để bỏ túi. Sau khi mua được ma túy, Hương đã thuê em gái là bị cáo Xoan vận chuyển xuống TP. Vinh.

Bị cáo Xoan là đối tượng từng lĩnh án 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Xoan là người hiểu rõ những quy định của pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội thể hiện sự xem thường pháp luật. Tại tòa, bị cáo này nhiều lần gạt nước mắt thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với các con.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Phương Hoa và Lô Thị Hương mỗi bị cáo 20 năm tù, riêng bị cáo Lô Thị Xoan bị phạt 18 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đây là bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội dành cho các bị cáo. Riêng Trần Thị Phương Hoa, sai lầm của tuổi trẻ có thể thông cảm, nhưng việc Hoa vẫn đi vào “vết xe đổ” của bản thân thể hiện sự xem thường pháp luật và đây là giá đắt mà bị cáo phải trả.