Xây dựng Đảng Chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hùng Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 19/8, Đảng bộ xã Hùng Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu; Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 250 đảng viên chính thức đại diện cho 1.732 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Quang An

Những con số ấn tượng

Xã Hùng Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ (Diễn Đoài, Diễn Lâm, Diễn Trường và Diễn Yên) thuộc huyện Diễn Châu trước đây. Sau thành lập, Đảng bộ xã có 66 tổ chức Đảng với 1.732 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, các xã cũ (thuộc xã Hùng Châu ngày nay) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về diện mạo nông thôn, chất lượng đời sống nhân dân và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Quang An

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội bình quân đạt 11,6%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 ước đạt 61 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần năm 2020 (vượt mục tiêu Đại hội đề ra); thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 71 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ưu tiên công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quang An

Phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Giai đoạn 2021 - 2025, bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và tranh thủ ngân sách cấp trên hỗ trợ đã đầu tư xây dựng được 98 công trình, với tổng mức đầu tư hơn 380 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, bộ mặt nông thôn thay đổi, khởi sắc. Trước sáp nhập, cả 4/4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2/4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quang An

Điểm sáng ở Hùng Châu trong nhiệm kỳ qua là quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, địa phương đã thu hút đầu tư được 6 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.480 tỷ đồng, tiêu biểu có các dự án: Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày da Viet Glory Diễn Trường; Nhà máy may xuất khẩu Phú Linh; Khu B - Khu sinh thái Mường Thanh, thu hút hơn 10 nghìn lao động.

Đồng thời, xã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam triển khai công tác lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Diễn Quỳnh (diện tích khoảng 480 ha, trong đó có 350 ha thuộc xã Hùng Châu, 130 ha thuộc xã Quỳnh Lưu).

Đồng chí Chu Hồng Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Châu phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, xã cũng thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Bắc - Nam; đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; đền bù bổ sung dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A... Tập trung nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách địa phương để đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quang An

Đồng tình cao với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong báo cáo chính trị, đồng chí Hà Xuân Quang nhấn mạnh, xã Hùng Châu cần phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, tính kết nối liên thông và hạ tầng giao thông, xác định đúng các khâu đột phá để phát triển nhanh và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Q.A

Với nền tảng vững chắc từ những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lợi thế từ việc mở rộng không gian phát triển, Đảng bộ xã Hùng Châu đề ra phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm đưa Hùng Châu phát triển nhanh và bền vững.

Đảng bộ xã đề ra 23 chỉ tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực, nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng đạt từ 12 - 13%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 120 triệu đồng. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 tăng 12%. Đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ xóm, tổ dân cư văn hóa đạt 90%...

Cùng với đó, Đảng bộ xã Hùng Châu sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá:

Thứ nhất, tích cực thu hút đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển các vùng trọng điểm, cụm công nghiệp, dịch vụ, giao thông, thủy lợi.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tập trung xây dựng và phát triển chính quyền số, xây dựng nền hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp, có năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hùng Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang An

Đại hội đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hùng Châu nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí.