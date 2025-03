Báo Nghệ An Chi đoàn Báo Nghệ An kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chiều 26/3, Chi đoàn Báo Nghệ An tổ chức chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Sáng mãi con đường thanh niên”.

Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn và toàn thể đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Tuyên

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An đã cùng nhau ôn lại lịch sử 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hào hùng, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ Báo Nghệ An luôn quyết tâm phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng nước Việt Nam, quê hương xứ Nghệ ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Các đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An đã có những ý kiến thảo luận, trong đó xoay quanh vấn đề tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng AI trong sản xuất các tác phẩm báo chí, tham gia các chuyên đề sâu, tạo dấu ấn trong lòng bạn đọc…

Ban biên tập Báo Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Chi đoàn Báo Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chúc mừng Chi đoàn Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng ghi nhận những thành tích mà đội ngũ phóng viên trẻ Báo Nghệ An đạt được trong những năm vừa qua với những tác phẩm chất lượng, tinh thần làm việc xông xáo, trách nhiệm, cống hiến.

Các đoàn viên Báo Nghệ An ứng dụng AI trong tác nghiệp. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Đức Kiên cũng nhấn mạnh trong thời đại công nghệ số, yêu cầu về các tác phẩm báo chí ngày càng cao hơn, chất lượng hơn, do đó, lực lượng phóng viên trẻ phải ngày càng nỗ lực khẳng định bản thân, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành chuyên gia trong từng lĩnh vực được phụ trách. Ban biên tập Báo Nghệ An sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để các phóng viên cống hiến hết mình với nghề.

Các đồng chí Ngô Đức Kiên và Nguyễn Thị Thu Hương khen thưởng các đoàn viên hoàn thành xuất sắc cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đoàn thanh niên. Ảnh: Đình Tuyên

Chi đoàn Báo Nghệ An khen thưởng nhóm phóng viên sáng tác nhạc bằng AI xuất sắc. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi lễ, các đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An đã tham gia phần thi trả lời các câu hỏi về lịch sử đoàn; tập huấn nâng cao nghiệp vụ với phần mềm Canva, sáng tác nhạc bằng AI…