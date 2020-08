Chi hơn 17 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân

Trong đó, thu nội địa 7 tháng ước đạt 649,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 106,47 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019, còn lại là thu từ dầu thô.

Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh sản xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn để phát miễn phí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân. Ảnh tư liệu

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 117,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng năm 2020 đạt 855,5 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 192 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, vẫn ở mức thấp so với yêu cầu; chi thường xuyên đạt 589,8 nghìn tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019...