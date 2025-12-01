Pháp luật Chiêu trò 'hợp tác quốc tế' để lừa đưa người trốn ra nước ngoài

Được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, Nguyễn Thị Oanh đã cùng đồng phạm biến danh nghĩa hợp pháp này thành vỏ bọc cho đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Bằng những lời quảng cáo hấp dẫn về cơ hội “đổi đời” tại Hàn Quốc, Malaysia hay Úc, nhóm đối tượng đã thu hút hàng chục người nhẹ dạ, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Du học chỉ là vỏ bọc

Công ty cổ phần Hợp tác quốc tế AHD, nơi Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, trú Nghệ An) làm Giám đốc, được Sở GD & ĐT Nghệ An cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Nhưng tờ “giấy phép” đó, thay vì được dùng đúng mục đích, đã bị biến thành tấm bình phong cho một đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Oanh đã cùng Bùi Văn Mạnh (45 tuổi, trú Ninh Bình) móc nối với nhiều cá nhân trong và ngoài nước, trong đó có Jeong Woo Hyun (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng vẽ ra viễn cảnh “đổi đời” nơi xứ người bằng những gói dịch vụ đi Hàn Quốc, Malaysia, Úc với lời quảng cáo ngọt ngào.

Bị cáo Nguyễn Thị Oanh trả lời các câu hỏi của HĐXX tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Để thuyết phục lao động đưa hồ sơ, nộp tiền, nhóm này phân công cho một số đối tượng: Bùi Thị Ánh Tuyết (41 tuổi), Lê Thị Hường (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi), Võ Thị Hương (30 tuổi), Phạm Văn Dân (37 tuổi)… đảm nhận việc môi giới, giới thiệu, thậm chí “cam kết” lo toàn bộ thủ tục xuất cảnh. Tin lời, nhiều gia đình đã vay mượn tiền bạc để nộp cho Công ty.

Nhưng đằng sau lời hứa hẹn ấy là những mánh khóe bất hợp pháp mà các đối tượng trong đường dây này chủ mưu. Các bị cáo dựng nên hồ sơ giả, làm giấy tờ giả, thậm chí vẽ ra lộ trình sang Malaysia - Sri Lanka “học tiếng Anh” rồi chuyển tiếp sang Úc, sau đó ở lại lao động trái phép.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, đường dây này đã tổ chức cho 25 người trốn đi lao động trái phép. Tổng số tiền thu về hơn 10 tỷ đồng, 25.500 USD và 4.000 AUD.

Cụ thể, từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2023, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Văn Mạnh, Bùi Thị Ánh Tuyết đã nhận hồ sơ và số tiền gần 1,4 tỷ đồng của 4 lao động. Sau đó, nhóm này chuyển cho Jeong Woo Hyun, Bùi Thị Thiêm gần 800 triệu đồng để tổ chức cho 4 người trên sang Hàn Quốc theo diện du lịch rồi ở lại lao động trái phép. Ngày 30/6/2022, khi 4 lao động trên xuất cảnh đến đảo Jeju (Hàn Quốc) thì không được nhập cảnh buộc phải quay về Việt Nam.

Tiếp đó, tháng 8/2023, Oanh chỉ đạo Mạnh, Tuyết nhận hồ sơ và 34 triệu đồng của một lao động để tổ chức đi sang Malaysia theo diện du lịch và trốn ở lại lao động trái phép. Tuy nhiên, ít ngày sau khi người này xuất cảnh đến Malaysia thì bị trục xuất về nước.

Ngoài ra, Oanh và Mạnh còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho 20 lao động, thu tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, 25.500 USD và 4.000 AUD, nhằm tổ chức sang Australia bằng hình thức đi Malaysia - Sri Lanka học tiếng Anh, rồi làm thủ tục xuất cảnh sang Australia nhưng bất thành.

Để tổ chức cho 20 người sang Úc bằng hình thức du học rồi ở lại vừa học vừa làm, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Văn Mạnh đã chỉ đạo Tuyết, Hương, Ngọc, Hường hướng dẫn các lao động liên hệ với Nguyễn Quang Tuyến (37 tuổi, trú Nghệ An) để đặt làm giấy tờ giả. Tuyến sau đó liên hệ với Nguyễn Công Anh (47 tuổi), cùng với Trần Thị Tuyết (41 tuổi) làm giấy tờ giả cho các lao động để nạp cho Công ty AHD làm hồ sơ xuất cảnh.

Giá phải trả cho những kẻ lừa đảo

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo về các tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Làm giả con dấu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Khán phòng xử án ngày hôm đó đông kín người khi nhiều nạn nhân đến dự tòa. Gương mặt nhiều người thể hiện sự buồn rầu, lo lắng sau khi bị lừa.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Oanh thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Người phụ nữ từng điều hành Công ty, nay không còn giữ nổi dáng vẻ tự tin. Oanh khai, dù Công ty chỉ được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tư vấn du học, không được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm, hoặc dịch vụ đưa người đi nước ngoài. Nhưng vì hám lợi, bị cáo đã cùng với bị cáo Mạnh dùng danh nghĩa Công ty để hợp tác, móc nối với nhiều cá nhân để tổ chức đưa người Việt Nam đi nước ngoài bằng các hình thức du lịch, thương mại, du học… Mục đích của các đối tượng là sau đó cho người Việt Nam trốn ở lại lao động trái phép.

Các bị cáo trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: Trần Vũ

Trong đường dây phạm tội này có bị cáo ngoại quốc Jeong Woo Hyun. Do vấn đề sức khỏe nên bị cáo này được HĐXX cho phép ngồi trong quá trình xét hỏi. Bị cáo Jeong Woo Hyun thừa nhận đã hợp tác với Oanh trong việc đưa lao động sang Hàn Quốc trái phép. Bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng vẫn thực hiện. Bị cáo này xin HĐXX xem xét để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Nhiều bị cáo trong số đó từng chỉ là nhân viên trong Công ty, giờ trở thành đồng phạm trong vụ án nghiêm trọng. Các bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nhiều bị hại tham dự tòa đã không giấu nỗi đau buồn, lo lắng vì đã bỏ ra khoản tiền lớn với mong muốn xuất ngoại. Nhưng họ đã bị các bị cáo lừa đảo, mất đi số tiền lớn. Nỗi đau của những gia đình ấy không chỉ ở tiền bạc, mà còn ở sự hụt hẫng khi niềm tin bị phản bội.

Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định, đây là vụ án có tổ chức, kéo dài, liên quan nhiều tỉnh, thành, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, mà còn gây hậu quả nghiêm trọng cho người lao động và xã hội.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung dành cho Oanh là 11 năm tù.

Tòa tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Mạnh 9 năm tù; Bùi Thị Ánh Tuyết 8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc và Võ Thị Hương cùng lĩnh 30 tháng tù; Lê Thị Hường 27 tháng tù.

Với tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, bị cáo Jeong Woo Hyun nhận 18 tháng tù; Phạm Văn Dân 18 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Thị Thiêm 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Tuyến 30 tháng tù, Nguyễn Công Anh 30 tháng tù, Bùi Xuân Thành 24 tháng tù, Trần Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Phiên tòa khép lại, các bị cáo lĩnh án, nhưng nỗi đau của các bị hại thì vẫn chưa có hồi kết. Một Công ty tư vấn du học – vốn là cánh cửa đưa người trẻ bước ra thế giới đã bị biến thành công cụ cho một đường dây phạm pháp tinh vi. Dưới chiêu bài “hợp tác quốc tế” và những lời quảng cáo hấp dẫn về một tương lai đổi đời nơi xứ người, các đối tượng không chỉ lừa đảo hàng tỷ đồng mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, khốn đốn. Vụ án là lời cảnh tỉnh đắt giá về tình trạng lợi dụng chính sách mở cửa, các chương trình du học, du lịch để thực hiện các hoạt động phi pháp. Đồng thời, nó cũng đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, việc làm và hợp tác lao động quốc tế, để không còn ai phải đánh đổi tương lai được vẽ ra bởi những kẻ bất chấp pháp luật vì lòng tham.

Với người dân, đây là hồi chuông cảnh báo, đừng mạo hiểm tài sản và tương lai chỉ vì những lời hứa “đi nước ngoài dễ dàng, việc nhẹ lương cao”. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm tra nguồn gốc tổ chức và giấy tờ trước khi giao tiền, giao hồ sơ. Bởi thực tế, trong thế giới ngày càng mở, ranh giới giữa cơ hội thật và bẫy lừa đảo ngày càng mong manh, chỉ có hiểu biết và tỉnh táo mới giúp mỗi người tự bảo vệ chính mình trước những giấc mơ không có thật.