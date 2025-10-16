Quốc tế Chính phủ Mỹ đóng cửa: Kinh tế thiệt hại 15 tỷ USD mỗi tuần Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 15/10 cho biết việc chính phủ liên bang đóng cửa có thể khiến nền kinh tế nước này thiệt hại tới 15 tỷ USD mỗi tuần. Ông cảnh báo tình trạng bế tắc chính trị kéo dài 2 tuần qua đang bắt đầu "cắt vào phần cơ bắp" của nền kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại cuộc họp báo bên lề hội nghị IMF/WB ở Washington, D.C. ngày 15/10. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, phát biểu tại một sự kiện bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, Bộ trưởng Scott Bessent đã đưa ra con số thiệt hại kinh tế đáng báo động do việc chính phủ đóng cửa gây ra.

Con số này sau đó đã được một quan chức Bộ Tài chính xác nhận là 15 tỷ USD mỗi tuần, đính chính lại phát biểu ban đầu của ông Bessent là 15 tỷ USD mỗi ngày.

Ông Bessent bày tỏ sự lạc quan về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, cho rằng một làn sóng đầu tư bền vững, đặc biệt là vào trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ mới bắt đầu. Ông ghi nhận các chính sách của Tổng thống Donald Trump, bao gồm luật thuế của Đảng Cộng hòa và thuế quan, đã "giải phóng sự bùng nổ này".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tình trạng hiện tại đang là một trở ngại ngày càng lớn. "Điều duy nhất đang làm chúng ta chậm lại chính là việc chính phủ đóng cửa", ông Bessent nói. Ông ví giai đoạn tăng trưởng tiềm năng hiện tại với cuối những năm 1800 khi đường sắt ra đời hay những năm 1990 với sự bùng nổ của internet.

Trong các phát biểu của mình, ông Bessent cũng kêu gọi các đảng viên Dân chủ "trở thành những người hùng" và hợp tác với phe Cộng hòa để chấm dứt tình trạng đóng cửa.

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Tài chính cho biết thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa 2025 (kết thúc vào ngày 30/9) đã giảm so với con số 1.833 tỷ USD của năm trước.

"Con số quan trọng là tỷ lệ thâm hụt trên GDP, hiện đang bắt đầu bằng số năm", ông Bessent nói và cho biết mục tiêu đưa tỷ lệ này xuống mức 3% trong những năm tới là "vẫn có thể thực hiện được" nếu Mỹ có thể "tăng trưởng nhiều hơn, chi tiêu ít hơn và hạn chế chi tiêu".

Tuy nhiên, ước tính từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) vào tuần trước cho thấy thâm hụt tài khóa 2025 của Mỹ chỉ giảm nhẹ xuống còn 1.817 tỷ USD.