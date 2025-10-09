Chuyển đổi số Chính thức lộ diện iPhone Air: Siêu phẩm mỏng nhất và bền nhất của Apple Tại sự kiện ra mắt các sản phẩm mới năm 2025, Apple đã tạo dấu ấn mới với iPhone Air – một siêu phẩm được quảng bá là mỏng nhất nhưng vẫn bền bỉ nhất từ trước đến nay.

Apple vừa chính thức trình làng iPhone Air, mẫu iPhone được chờ đợi nhất năm nay và cũng là thiết bị mỏng nhất trong lịch sử của hãng. Với màn hình 6,5 inch và thân máy chỉ dày 5,6mm, iPhone Air đã phá vỡ kỷ lục mỏng nhất từng thuộc về iPhone 6 (6,9mm), khẳng định bước tiến mới trong triết lý thiết kế siêu gọn nhẹ nhưng vẫn sang trọng.

Dù sở hữu thân hình “siêu mẫu”, iPhone Air không hề thua kém về sức mạnh. Máy được trang bị chip A19 Pro mới nhất cùng RAM 12GB, ngang tầm với dòng iPhone 17 Pro cao cấp.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, iPhone Air còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tham vọng tự chủ công nghệ modem của Apple. Thiết bị tích hợp modem C1X thế hệ mới, phát triển từ modem C1 từng xuất hiện trên iPhone 16e và nổi tiếng nhờ khả năng tiết kiệm điện. Theo Apple, C1X không chỉ nhanh hơn modem của iPhone 16 Pro mà còn biến iPhone Air trở thành mẫu iPhone tiết kiệm pin nhất từ trước đến nay.

Việc đưa C1X vào iPhone Air cũng phản ánh chiến lược lâu dài của Apple nhằm giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm, khi thỏa thuận cung ứng modem hiện tại chỉ kéo dài đến tháng 3/2027. Nếu C1 và C1X chứng minh được hiệu quả, Apple hoàn toàn có thể tiến tới sử dụng modem “cây nhà lá vườn” trên toàn bộ dòng iPhone trong tương lai gần.

Thông số kỹ thuật phần cứng và camera của iPhone Air

Dù nổi bật với thiết kế siêu mỏng, iPhone Air vẫn được Apple đầu tư mạnh mẽ về phần cứng, đặc biệt là hệ thống camera. Máy sở hữu camera chính 48 megapixel kết hợp với ống kính tele 2x, mang đến khả năng chụp ảnh sắc nét và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Apple khẳng định iPhone Air có thể ghi lại những khung hình ấn tượng ngay cả trong môi trường thiếu sáng, nhờ vào sự tối ưu phần cứng và thuật toán xử lý hình ảnh mới.

Một tính năng lần đầu tiên xuất hiện là “Dual Capture”. Đúng như tên gọi, iPhone Air cho phép người dùng quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau, mở ra trải nghiệm mới cho các vlogger, người tham dự sự kiện hay đơn giản là những khoảnh khắc gia đình muốn ghi lại cả nhân vật chính lẫn bối cảnh xung quanh. Camera trước cũng được nâng cấp với cảm biến mới, giúp chụp ảnh phong cảnh ngay cả khi sử dụng chế độ dọc, mang lại góc nhìn rộng và chân thực hơn.

iPhone Air là điện thoại mỏng nhất trong lịch sử của Apple. Ảnh: Internet.

Về sức mạnh xử lý, iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, mà Apple tự tin gọi là CPU nhanh nhất trên smartphone hiện nay. Khối xử lý đồ họa (GPU) của máy cũng vượt trội, mạnh gấp 3 lần so với A18 Pro năm ngoái, mang đến trải nghiệm đồ họa mượt mà, từ chơi game đến xử lý video. Bên cạnh đó, toàn bộ thiết kế được tối ưu để tăng dung lượng pin, giúp máy duy trì hiệu năng cao trong cả ngày sử dụng.

Apple còn tích hợp chip N1, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất kết nối Wi-Fi và Bluetooth, hứa hẹn mang lại trải nghiệm ổn định hơn trong môi trường nhiều thiết bị.

Cấu tạo với các chất liệu siêu bền

Apple dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những lo ngại xoay quanh độ bền của iPhone Air - một chiếc điện thoại siêu mỏng có thể khiến nhiều người nghi ngờ khả năng chống chịu trong sử dụng hằng ngày. Tại sự kiện ra mắt, hãng nhấn mạnh rằng thiết kế mỏng kỷ lục không đồng nghĩa với việc hy sinh độ bền.

Theo Apple, iPhone Air được chế tác từ hợp kim titan cấp 5 tái chế đến 80%, vừa đảm bảo độ cứng cáp vừa giúp giảm trọng lượng, đồng thời thể hiện cam kết của hãng trong việc sử dụng vật liệu bền vững. Đây cũng là loại titan cao cấp thường được ứng dụng trong hàng không vũ trụ và y tế, nổi tiếng về khả năng chống ăn mòn và chịu lực va đập tốt.

Không dừng lại ở khung máy, Apple còn nâng cấp công nghệ bảo vệ màn hình với Ceramic Shield 2, lớp phủ mới được quảng bá là bền hơn so với thế hệ đầu tiên, giúp tăng khả năng chống trầy xước và hạn chế hư hại khi va đập.

Đáng chú ý, lần này Ceramic Shield không chỉ xuất hiện ở mặt trước mà còn được mở rộng sang mặt kính sau, tăng cường đáng kể độ bền tổng thể của thiết bị. Điều này có thể giúp iPhone Air chống lại những rủi ro thường gặp như xước, nứt khi rơi hoặc va chạm với vật cứng.

Với sự kết hợp giữa titan cấp 5 tái chế và Ceramic Shield 2 phủ toàn diện, Apple muốn khẳng định rằng iPhone Air không chỉ là chiếc iPhone mỏng nhất, mà còn là một trong những thiết bị bền bỉ nhất mà hãng từng sản xuất - một bước đi nhằm trấn an người dùng vốn lo ngại sự đánh đổi giữa thiết kế siêu mỏng và độ bền.

iPhone Air có giá khởi điểm 999 USD, với 4 tùy chọn màu sắc: đen không gian, trắng mây, vàng nhạt và xanh da trời. Máy sẽ cho phép đặt hàng trước từ ngày 12/9 và chính thức lên kệ vào ngày 19/9 tới./.