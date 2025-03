Pháp luật Chủ dây hụi online ôm gần 2,6 tỷ đồng bỏ trốn sau khi sinh con Nguyễn Ngọc Phương Thảo bị khởi tố vì lừa đảo gần 2,6 tỷ đồng qua dây hụi online. Sau khi mất khả năng thanh toán, Thảo khóa mạng xã hội và rời khỏi địa phương.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ, bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2023, Thảo tổ chức nhiều dây hụi, mời gọi người tham gia thông qua mạng xã hội. Đặc biệt, Thảo triển khai hình thức hụi “hoa hồng” với mức thu hoa hồng lên đến 30%...

Sau một thời gian, số lượng người hốt hụi sớm giảm, Thảo phải gánh tiền lãi. Để duy trì, Thảo mở thêm nhiều dây hụi mới nhằm thu tiền hoa hồng và dùng tiền dây sau để trả cho dây trước.

Đến cuối tháng 5/2024, Thảo nhập viện sinh con, mất khả năng thanh toán cho người chơi. Ngày 6/6/2024, Thảo bất ngờ khóa tài khoản Facebook, tắt điện thoại và rời khỏi địa phương.

Từ đơn tố giác của 22 nạn nhân, cơ quan công an xác định Thảo đã sử dụng tên của 11 người tham gia để hốt hụi, chiếm đoạt tổng cộng gần 2,6 tỷ đồng.

Vụ việc đang được điều tra, đồng thời công an kêu gọi những người liên quan liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để phối hợp làm rõ.