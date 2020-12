Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Quân khu 4

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu;...