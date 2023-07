Chủ tịch UBND tỉnh: Càng khó khăn, càng phải quyết tâm, cố gắng, không làm thì không bao giờ đạt mục tiêu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 5/7, trong chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII, các đại biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu tiến hành thảo luận tổ. Đại biểu Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu điều hành thảo luận Tổ 2.

Tham gia thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ số 2. Ảnh: Phạm Bằng

ĐỀ NGHỊ QUAN TÂM TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Tổ số 2 thống nhất đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo, quản lý điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống an sinh xã hội được quan tâm, an ninh - quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế còn chậm; thu ngân sách nhà nước còn thấp, nhiều dự án đầu tư không hiệu quả, chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực của tỉnh. Các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh có tăng nhưng chưa đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Một số lĩnh vực còn thủ tục rườm rà, cần coi trọng đạo đức công vụ, sự liêm chính của bộ máy giúp việc.

Đại biểu Nguyễn Công Văn (đơn vị Nghi Lộc) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh Nghi Lộc là địa bàn trọng điểm công nghiệp của tỉnh, đại biểu Nguyễn Công Văn (đơn vị Nghi Lộc) đề nghị UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam sớm triển khai dự án kênh tiêu thoát nước trong Khu công nghiệp WHA và dự án mương thoát nước đường N5, vì chỉ cần mưa một buổi thì 1/3 huyện Nghi Lộc chìm trong nước.

Mặt khác, UBND tỉnh cần có giải pháp hiệu quả trước mắt và căn cơ lâu dài giải quyết những tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, vì hiện nay rác đã quá tải, gây bức tử môi trường cho kênh Nhà Lê. Bên cạnh đó, xóm Tiên Đồng, xã Nghi Xuân hiện không có đường ngang qua đường 72m nối Vinh - Cửa Lò, buộc người dân phải đi vòng, thậm chí đi một chiều nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Đại biểu Hồ Sỹ Nguyệt (đơn vị Quỳnh Lưu) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Phạm Bằng

Thảo luận tại tổ, đại biểu Hồ Sỹ Nguyệt (đơn vị Quỳnh Lưu) đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng phát triển làng nghề theo Nghị quyết số 06 năm 2019 của HĐND tỉnh. Huyện Quỳnh Lưu có 9 làng nghề đã lập hồ sơ nhưng đến nay chưa được hỗ trợ.

Đại biểu Nguyệt cũng đề nghị tỉnh cần có văn bản hướng dẫn thống nhất, đồng bộ việc sáp nhập đơn vị hành chính không đủ tiêu chí diện tích, dân số. Nhiều xã trong diện sáp nhập băn khoăn việc xây dựng các trụ sở làm việc có được thực hiện trong giai đoạn hiện nay không ? Mặt khác, tỉnh cần có chính sách thu hút ưu đãi mời gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải, nhà máy nước sạch.

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (đơn vị huyện Nam Đàn) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (đơn vị huyện Nam Đàn) cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang gặp khó khăn, nguyên nhân là xác định giá đất nơi đi và nơi đến. Các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm làm việc với các bộ, ngành Trung ương giải quyết vướng mắc tại dự án Nam Đàn Plaza; bổ sung kinh phí lắp đặt lan can tại dự án Cống bara Nam Đàn 2.

CÀNG KHÓ KHĂN CHÚNG TA CÀNG PHẢI QUYẾT TÂM, CỐ GẮNG NHIỀU HƠN

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã nhấn mạnh, làm rõ thêm các khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2023, dẫn đến nhiều lĩnh vực sản xuất, nhất là lĩnh vực xuất khẩu giảm, ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của tỉnh.

"Quý I tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 7,6% nhưng quý II chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 4,31%, dẫn đến 6 tháng chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 5,79%. Trong 3 gần đây, 6 tháng đầu năm nay tốc độ tăng trưởng đạt thấp nhất, thấp hơn so với kịch bản đặt ra là 8,4 - 9,4%", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng như sản xuất nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng tốt, vụ xuân được mùa cả năng suất, sản lượng, giá trị. Thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực, trong đó thu hút đầu tư FDI trong 6 tháng đạt hơn 725,4 triệu USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước, đây là nguồn lực cho tỉnh phát triển lâu dài. Đặc biệt, tỉnh đã vận động được hơn 600 tỷ đồng, dự kiến xây mới và sửa chữa khoảng 12.000 căn nhà, đến thời điểm này đã thực hiện xong trên 3.000 căn nhà cho hộ nghèo và hộ khó khăn.

Để thực hiện mục tiêu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần có các giải pháp mạnh mẽ và quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn. Vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Phạm Bằng

"Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng, tạo động lực, nguồn lực cho tỉnh phát triển lâu dài và một trong những yếu tố quan trọng là tỉnh sẽ có những cơ chế, chính sách đặc thù bổ sung để đạt các mục tiêu". Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và cho biết, nhiệm vụ đầu tiên, tỉnh sẽ tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức công bố, tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, như: Thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, vì đây là 1 trong 2 động lực phát triển của tỉnh. Tập trung nguồn lực, giải quyết các thủ tục để sớm triển khai 2 dự án hạ tầng chiến lược là Cảng biển nước sâu Cửa Lò; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, trước mắt cần tập trung thực hiện có hiệu quả và giải ngân tốt nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương còn nhiều vướng mắc, trong đó có nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên cần được tập trung thực hiện quyết liệt hơn.

Các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Phạm Bằng

Trao đổi, làm rõ kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng tình với đánh giá, công tác cải cách hành chính có chuyển biến, chỉ số có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng mong muốn của người dân, doanh nghiệp, đâu đó vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật. Sắp tới, những vấn đề này sẽ được làm rõ và người đứng đầu các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm chính trong công tác này.

Về ý kiến của đại biểu cho rằng, một số mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI khó đạt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, càng khó khăn chúng ta càng phải quyết tâm, càng phải cố gắng, không làm thì không bao giờ đạt mục tiêu. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương đồng thuận, quyết tâm thực hiện hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trao đổi, làm rõ ý kiến của các đại biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát để xử lý các dự án từng bước một. Đối với 14 dự án nhà máy nước "đắp chiếu", sắp tới tỉnh sẽ sử dụng một phần ngân sách để hỗ trợ các dự án tiếp tục triển khai và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, hiện đã triển khai dự án xây dựng mương thoát nước và sẽ sớm giải quyết vấn đề ngập nước tại Khu công nghiệp WHA mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã trao đổi những vấn đề các đại biểu quan tâm liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc); đường ngang cắt qua tuyến đường 72m tại xã Nghi Xuân; bố trí vốn đối ứng cho dự án Cống bara Nam Đàn 2 và dự án Nam Đàn Plaza.

Đại biểu Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu, Tổ trưởng kết luận phiên thảo luận tổ. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục trao đổi, làm rõ các kiến nghị của các đại biểu về vấn đề hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng làng nghề; cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc)...

Kết luận phiên thảo luận tổ, đại biểu Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu cho biết sẽ tổng hợp ý kiến của các đại biểu để báo cáo HĐND tỉnh trong phiên thảo luận tại hội trường vào sáng mai (6/7).