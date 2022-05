Chủ tịch UBND tỉnh: Kỳ Sơn cần cố gắng biến các bất lợi trở thành lợi thế để phát triển

Sáng 26/5, trong chương trình công tác tại huyện Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có buổi làm việc với huyện Kỳ Sơn.

GIỮ YÊN BIÊN GIỚI, YÊN ĐỊA BÀN, YÊN DÂN

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Minh cho biết, năm 2021, huyện Kỳ Sơn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục xuất hiện đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của toàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, kinh tế - xã hội của huyện nhà vẫn thu được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội hoàn thành ở mức cao, trong số 26 chỉ tiêu cơ bản có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt hơn 1.582 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 0,89%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,8 triệu đồng/người/năm (tăng 7,83% so với năm 2020); thu ngân sách trên địa bàn đạt 21 tỷ đồng, bằng 113,82% dự toán HĐND huyện giao.

Công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc, phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, trong năm không để xảy ra cháy rừng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 94,67%, đứng thứ 4/21 địa phương. Trong năm 2021, huyện đã kêu gọi đầu tư được 4 dự án và phối hợp nhà đầu tư tìm hiểu, đề xuất 7 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm có nhiều chuyển biến đạt kết quả tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững; công tác đối ngoại hợp tác hữu nghị với các huyện bạn Lào không ngừng phát triển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến vào định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới về phát triển du lịch sinh thái, gắn với du lịch mạo hiểm; tăng cường quản lý việc kinh doanh xăng dầu, cố gắng giữ quy hoạch Cụm công nghiệp Chiêu Lưu; rà soát lại hệ thống trường lớp theo hướng gom các điểm trường lại, để đầu tư cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, huyện Kỳ Sơn cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình, dự án trồng dược liệu dưới tán rừng; phát triển diện tích cây ăn quả đã có thành công bước đầu trên địa bàn, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất; tổ chức lập quy hoạch thị trấn Mường Xén; nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình...

BIẾN CÁC KHÓ KHĂN, BẤT LỢI THÀNH LỢI THẾ PHÁT TRIỂN

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rằng, Kỳ Sơn là huyện khó khăn nhất trong 4 huyện 30a của tỉnh với diện rộng, địa hình hiểm trở, diện tích đất cho phát triển, sinh hoạt hạn chế, tuyến biên giới dài...

Với điều kiện khó khăn như vậy nhưng các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng tình với những đánh giá về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những tồn tại, hạn chế của huyện. Đồng thời, thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp mà huyện Kỳ Sơn đề ra trong thời gian tới.

Về phương hướng và nhiệm vụ phát triển huyện thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đối với huyện Kỳ Sơn khi đã xác định là địa bàn khó khăn nhất, có nhiều yếu tố bất lợi nhất trong phát triển thì phải có góc nhìn, tư duy khác. Đó là cố gắng biến các bất lợi, khó khăn thành lợi thế phát triển. Qua đó, đảm bảo giữ vững 3 yên: yên biên giới, yên địa bàn, yên dân và phát triển sinh thái bền vững và sinh kế bền vững.

Để thực hiện các mục tiêu trên, theo Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Kỳ Sơn phải tiếp tục phát huy yếu tố đoàn kết, nỗ lực, tập trung, quyết tâm để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Trong đó, rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp với yêu cầu phát triển. Rà soát các quy hoạch như quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch rừng... một cách khoa học, chặt chẽ, có hiệu quả, làm tiền đề, điều kiện để phát triển.

Về phát triển kinh tế, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, huyện Kỳ Sơn cần tập trung phát triển nông lâm nghiệp và phát triển kinh tế rừng. Đối với nông lâm nghiệp, từ các mô hình hiệu quả thì tổ chức nhân rộng nhằm thay đổi tư duy của người dân theo hướng sản xuất hàng hoá, theo chuỗi giá trị từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, theo nhu cầu thị trường. Đối với kinh tế rừng, từng bước đưa người dân tham gia vào liên kết với các doanh nghiệp để có sinh kế bền vững.

Huyện Kỳ Sơn cũng cần phát huy những giá trị độc đáo về địa hình, văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm. Kết nối các tuyến du lịch kết nối giữa các địa bàn vùng cao với vùng xuôi; tập trung phát huy được cụm công nghiệp trên địa bàn một cách hợp lý...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là nguồn lực từ ngân sách, đầu tư công, tập trung đầu tư các dự án có sức lan toả, tạo động lực cho huyện phát triển. Quan tâm đến đầu tư các hạ tầng phục vụ người dân như đường giao thông, điện lưới, nước sạch. Tập trung triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; lồng ghép nguồn vốn để thực hiện hiệu quả với tinh thần đúng quy định, đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Đánh giá Kỳ Sơn là địa bàn hàng năm chịu sự tác động nặng nề của thiên tai, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện quan tâm rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở; quan tâm công tác dự báo, phòng, chống thiên tai, lụt bão để đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng và tài sản cho người dân.

Mặt khác, tiếp tục công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân; quan tâm công tác giảm nghèo để người dân thoát nghèo một cách bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Huyện cũng cần quan tâm công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao đạo đức trách nhiệm, ý thức công vụ của cán bộ, công chức, phục vụ cho mục tiêu phát triển, giải quyết các vấn đề cho người dân, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh đối với Kỳ Sơn hết sức quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện tiếp tục tăng cường mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững an ninh biên giới, an ninh tôn giáo. Tăng cường quan hệ hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị truyền thống với các huyện biên giới với nước bạn Lào./.

