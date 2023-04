Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 6/4, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng Khoảng.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế. Tiếp đón đoàn, về phía tỉnh Xiêng Khoảng có các đồng chí: Bun-chăn Sỉ-vông-phăn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng; No-bi-hả Tông-pao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bua-ngân Hum-xay-nhạ-phum - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng; cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến thăm tỉnh Xiêng Khoảng anh hùng, cách mạng, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, nhân dân cần cù lao động và mến khách.

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, các lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng Khoảng anh em lời chúc mừng năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, thành công và giành được nhiều thành tựu hơn nữa. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng Khoảng.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng Khoảng đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, giành được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, di tích Cánh đồng Chum đã chính thức được UNESCO vinh danh, trở thành Di sản văn hóa vật thể đại diện của nhân loại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng Khoảng sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào: Hoà bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng trong thời gian qua đã dành sự quan tâm, lãnh đạo, vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Nghệ An.

Những thành tựu mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hữu nghị, hiệu quả giữa 2 tỉnh, nhất là việc giữ vững sự ổn định ở khu vực biên giới. Đồng thời mong muốn 2 tỉnh thực hiện có hiệu quả biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 vừa được ký kết.

Đồng chí Bun-chăn Sỉ-vông-phăn - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng vui mừng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, quý báu mà lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dành cho lãnh đạo, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh.

Tiếp nối sự nghiệp của các thế hệ lãnh đạo 2 tỉnh đã dày công vun đắp trong suốt thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng tin tưởng, sự hợp tác, phát triển, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 tỉnh sẽ có nhiều mặt tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng dành cho đất nước Lào nói chung và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng trong thời gian qua và vui vẻ nhận lời mời sang thăm tỉnh Nghệ An trong thời gian sớm nhất.