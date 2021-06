Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi thư cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Lực lượng Bộ đội hóa học Quân khu 4 tiến hành tiêu độc, khử trùng tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Ảnh: Huy Cường

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có địa bàn tỉnh Nghệ An. Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, “Phía trước là Nhân dân”, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời chỉ đạo, điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp tỉnh Nghệ An phòng chống dịch. Đó là phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc ở các địa điểm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu và thành phố Vinh với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An quyết tâm kiểm soát dịch bệnh vì sự an toàn và sức khỏe của Nhân dân.



Ghi nhận những việc làm ý nghĩa đó, ngày 17/6/2021, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gửi thư cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Bức thư viết: “Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, lây lan nhanh tại nhiều địa phương. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã ghi nhận thêm các ca tại thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và huyện Diễn Châu.



Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân, sự nỗ lực của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An từng bước khống chế được dịch Covid-19 và luôn được sự ủng hộ, đồng hành của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời điều động lực lượng phun thuốc khử khuẩn tiêu độc ở các khu vực, địa điểm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu và thành phố Vinh với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An quyết tâm kiểm soát dịch bệnh vì sự an toàn và sức khỏe của Nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội”.

Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Nghệ An xin chân thành cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian tới để tỉnh Nghệ An sớm khống chế dịch Covid-19 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo”.