Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp tại Singapore

Nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, sáng 9/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Tập đoàn Sembcorp có các ngài: Kelvin Teo - Giám đốc điều hành (CEO) Sembcorp Development, kiêm Đồng Chủ tịch Tập đoàn VSIP; Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn ngài Kelvin Teo - Giám đốc điều hành Sembcorp Development kiêm đồng Chủ tịch Tập đoàn VSIP đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ tới cá nhân ngài Kelvin Teo và chúc Tập đoàn Sembcorp, Tập đoàn VSIP ngày càng phát triển hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói chung và đối với các đối tác của tỉnh Nghệ An nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Nghệ An xác định các đối tác đến từ Singapore hết sức quan trọng trong hợp tác đầu tư, thương mại và các hoạt động phát triển kinh tế.

Tại Nghệ An, việc hợp tác đầu tư với các đối tác đến từ Singapore thời gian vừa qua đạt được những kết quả hết sức tích cực. Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 dự án đầu tư của các đối tác đến từ Singapore, trong đó có 5 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, 1 dự án đang hoàn thiện thủ tục với tổng số vốn đăng ký hơn 301,68 triệu USD. Trong đó, dự án VSIP là 1 trong những dự án trọng điểm và đang phát huy hiệu quả rất tốt.

Tổng vốn đầu tư VSIP Nghệ An là 186,98 triệu USD, dự kiến tạo việc làm cho khoảng hơn 40.000 lao động địa phương. Tính đến tháng 1/2023, Khu công nghiệp VSIP đã thu hút 39 dự án đầu tư thuê đất, tỉ lệ lấp đầy 88%. Trong đó, 23 dự án đã đi vào hoạt động, 5 dự án đang xây dựng, các dự án còn lại đang làm thủ tục, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 743,6 triệu USD. Trong đó có 19 nhà đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký đạt trên 681 triệu USD.

Trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, nhiều tập đoàn lớn thuộc chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu đã đầu tư, như: Tập đoàn Luxshare - ICT đầu tư 3 dự án với tổng vốn đăng ký là 330 triệu USD; Tập đoàn Everwin đầu tư 1 dự án với tổng vốn đạt 200 triệu USD, dự kiến tăng vốn lên 400 triệu USD.

Đặc biệt, Dự án VSIP Nghệ An 2 tại Khu công nghiệp Thọ Lộc vừa được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là dự án xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn cá nhân ngài Kelvin Teo, lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp và Tập đoàn VSIP đã có sự quan tâm đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP ngày càng phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Kelvin Teo - Giám đốc điều hành Sembcorp Development kiêm Đồng Chủ tịch Tập đoàn VSIP cho rằng, sau giai đoạn khủng hoảng vừa qua, Tập đoàn VSIP đang ngày càng lớn mạnh hơn, "trưởng thành" hơn nên thời gian tới sẽ đi nhanh hơn, tốt hơn.

Nhấn mạnh VSIP sẽ không thể phát triển như ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An, ngài Kelvin Teo khẳng định, Hội đồng quản trị của Tập đoàn Sembcorp và Tập đoàn VSIP đã thống nhất, trong thời gian tới Sembcorp và VSIP cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Nghệ An tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa để xử lý các vấn đề liên quan, gắn kết chặt chẽ lợi ích với chính quyền và người dân của tỉnh Nghệ An, đây là phương châm và tôn chỉ phát triển của VSIP tại Nghệ An.

Cảm ơn lời khẳng định của ngài Kelvin Teo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi Tập đoàn VSIP xác định đầu tư xây dựng Dự án VSIP Nghệ An 2 tại Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) trở thành Khu công nghiệp kiểu mẫu với 3 yếu tố: Thông minh - xanh - bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VSIP sẽ vận động được Thủ tướng 2 nước dự lễ khởi công khu công nghiệp kiểu mẫu này. Nhân dịp lễ khởi công Dự án VSIP Nghệ An 2, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Nghệ An với các đối tác đến từ Singapore và mong muốn ngài Kelvin Teo giới thiệu các nhà đầu tư Singapore cùng tham gia.

Đối với việc triển khai Khu công nghiệp VSIP tại huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với Tập đoàn VSIP về những thay đổi liên quan đến chi phí đầu tư; đồng thời nhấn mạnh, ngoài việc chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật, tỉnh Nghệ An cũng phải xem xét để hài hoà lợi ích của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư được xem là đối tác chiến lược của tỉnh như VSIP, với quan điểm tạo điều kiện tốt nhất cho VSIP phát triển hiệu quả lâu dài, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Tập đoàn VSIP để cùng chia sẻ khó khăn, cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả, hài hoà lợi ích; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, Tập đoàn Sembcorp và Tập đoàn VSIP sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn, phát huy hiệu quả đầu tư tại Nghệ An theo phương châm VSIP đề ra: nhanh hơn, tốt hơn và mạnh hơn.





Năm 2023 này, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Chuyến thăm sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore. Chuyến thăm còn mang thông điệp về láng giềng gần gũi, chung tay phát triển vì một ASEAN gắn kết, Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển năng động, mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Singapore hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Tổng kim ngạch thương mại năm 2022 đạt khoảng 9 tỷ USD, tăng 10,1% so với năm 2021. Singapore giữ vững vị trí dẫn đầu trong ASEAN và thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 3.032 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 70,39 tỷ USD.



Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) được phát triển bởi liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp) và liên minh nhà đầu tư Singapore do Tập đoàn Sembcorp Development dẫn đầu là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước với 12 khu VSIP tại 9 tỉnh, thành ở Việt Nam với tỉ lệ lấp đầy cao (khoảng 83,2%), thu hút được 17,6 tỷ USD tổng vốn đầu tư cho khoảng 900 dự án, tạo gần 300.000 việc làm.