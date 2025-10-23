Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tuyển quân năm 2026 “tròn khâu”, “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm 100% chỉ tiêu nhập ngũ.

Chiều 23/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị công tác tuyển quân năm 2026.

Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, cùng các ủy viên.

Năm đầu tiên thực hiện tuyển quân sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hội nghị đã dành thời gian đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển quân năm 2025. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2025 kịp thời, hiệu quả.

Thượng tá Đậu Hồng Thắm - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Công tác đăng ký, quản lý, rà soát nguồn nhập ngũ đăng ký cho nam thanh niên trong độ tuổi đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được thực hiện đúng quy trình, khách quan, minh bạch.

Công tác hiệp đồng, thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị Quân đội, Công an đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Năm 2026, tỉnh Nghệ An được giao tuyển hơn 3.800 công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2025. Yêu cầu tuyển chọn công dân nhập ngũ ngày càng cao cả về sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và trình độ văn hóa.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao, các ý kiến phát biểu đánh giá toàn diện công tác tuyển quân năm 2025; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2026 trong bối cảnh là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân sau khi sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, dự báo sẽ gặp không ít khó khăn.

“Tuyển người nào, chắc người đó”

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh nhấn mạnh mục tiêu, bảo đảm 100% chỉ tiêu nhập ngũ do Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 4 giao.

Trên cơ sở đó, đồng chí lưu ý một số nội dung Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; chủ trì, hiệp đồng chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, cơ quan chức năng và các đơn vị nhận quân thực hiện đầy đủ quy trình trong công tác tuyển quân.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu kết luận.

Đặc biệt, đồng chí lưu ý thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các địa phương đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị; thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, “tuyển người nào, chắc người đó”.

Bên cạnh đó, tổng hợp kết quả thực hiện của địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; đồng thời, tiến hành đánh giá cụ thể số lượng công dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được chuyển sang phục vụ trong lực lượng công nhân quốc phòng.

Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, cần rà soát, phân tích những năm qua, địa bàn, khu vực nào có kết quả tuyển quân chưa tốt để khoanh vùng và có giải pháp khắc phục hiệu quả hơn trong thời gian tới; đồng thời, tăng cường công tác truyền thông về đời sống, môi trường rèn luyện trong quân ngũ để Nhân dân hiểu, chia sẻ và động viên con em tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đối với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ đạo Công an các địa phương rà soát chất lượng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân nhập ngũ vào Quân đội và công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã xét duyệt, thẩm định hồ sơ, không để lọt công dân có tiền án, tiền sự nhập ngũ; đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự; bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình khám tuyển và tổ chức lễ giao, nhận quân.

Ảnh: Thành Duy

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân theo quy định hướng dẫn của trên và các nhiệm vụ được Bộ CHQS tỉnh ủy quyền, phân công. Chủ trì, phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe điều hành, giám sát, tổ chức khám sức khỏe đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Phối hợp UBND xã, phường hiệp đồng giao nhận quân; tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo từng khu vực đúng, đủ thành phần, bảo đảm đầy đủ các trang, thiết bị theo quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế và chỉ đạo các xã, phường, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe theo đúng quy định.

Tổ chức địa điểm khám bảo đảm thuận lợi cho công dân, đủ điều kiện khám từng chuyên khoa, phân công rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh về chất lượng sức khỏe công dân nhập ngũ.

Trên cơ sở kết quả khám tuyển, cần tiến hành đánh giá, phân tích cụ thể, nhất là đối với các địa bàn có tỷ lệ công dân đạt sức khỏe loại 3, loại 4 cao để rà soát, khoanh vùng và có giải pháp nâng cao chất lượng tuyển quân trong thời gian tới.

Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng các đạo luật liên quan và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2026 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư để Nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân của mình đối với Tổ quốc; đồng thời, tạo không khí sôi nổi, ý nghĩa của “Ngày hội tòng quân”.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh phúc tra, xác nhận trình độ văn hóa nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc xác nhận trình độ văn hóa của từng công dân nhập ngũ; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường THPT thực hiện tốt công tác tuyên truyền; hướng nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ.

Ảnh: Thành Duy

Sở Nội vụ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn, thực hiện khen thưởng công tác tuyển quân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Tài chính chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp tham mưu bảo đảm kinh phí phục vụ nhiệm vụ tuyển quân theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân năm 2026.