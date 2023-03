Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án đường ven biển

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 6/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ Km7-Km76.

Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương có tuyến đường đi qua.

TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN TUYẾN CÒN CHẬM

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có tổng chiều dài toàn tuyến 64,47km, với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Dự án qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng, có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn.

Tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 59,91km, do có 4,56km trùng đường D4 và Quốc lộ 46. Kế hoạch vốn được bố trí 2.763 tỷ đồng, trong đó năm 2023 được bố trí 900 tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 1.929 tỷ đồng, đạt 73,8%, trong đó năm 2023 đã giải ngân 66 tỷ đồng, đạt 7,3%.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 50km, đạt 83% và di dời 56 ngôi mộ. Toàn tuyến còn 9,9km chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trong đó thị xã Hoàng Mai còn 2,38km; Quỳnh Lưu còn 3,94km; huyện Nghi Lộc còn 2,23km.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường thi công cầu Kênh Nhà Lê, cầu Lạch Quèn, cầu Lạch Vạn, tường chắn sóng tại xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc).

Báo cáo tại hiện trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hoàng Phú Hiền cho biết, dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp, đến nay tổng giá trị thực hiện được 1.249 tỷ đồng, đạt 45%.

Tiến độ dự án theo hợp đồng 48 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2022, kết thúc tháng 2/2026. Song Sở GTVT đang chỉ đạo thi công trong 30 tháng, hoàn thành trong quý II/2024. Do đó, giá trị thực hiện mặc dù vượt 6,5% so với tiến độ hợp đồng nhưng chậm so với kế hoạch chỉ đạo của Sở GTVT là 12%.

Các nhà thầu triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, phần cầu vượt tiến độ nhưng phần tuyến đang thi công chậm so với tiến độ theo yêu cầu là 33%. Nhiều đoạn, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng nhiều tháng nay nhưng nhà thầu vẫn chưa thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tại xã Tiến Thuỷ (huyện Quỳnh Lưu) vẫn còn 4 hộ dân chưa được di dời do huyện chưa hoàn thành xong thủ tục xây dựng khu tái định cư.

Bên cạnh đó, huyện Quỳnh Lưu còn 4 khu tái định cư chưa hoàn thành thủ tục để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công. Tại huyện Nghi Lộc, có 2 khu tái định cư tại xã Nghi Quang và Nghi Yên chưa được triển khai thi công để di dời các hộ dân.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG, ĐẶC BIỆT LÀ PHẦN TUYẾN

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các địa phương: Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Nghi Lộc đã báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các nhà thầu thi công đã báo cáo kết quả thi công, trong đó cam kết sẽ phấn đấu hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Sau quá trình kiểm tra thực tế, nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, được Trung ương bố trí vốn đầy đủ, kịp thời nên các ngành, địa phương, đơn vị thi công cần phải cố gắng triển khai dự án đảm bảo tiến độ, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng 9,9km còn lại, đặc biệt tại cầu Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu).

Huyện Quỳnh Lưu và huyện Nghi Lộc cũng cần sớm hoàn thiện các thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công các khu tái định cư, tổ chức di dời người dân để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Các địa phương phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức quản lý quy hoạch dọc tuyến thật tốt, không để tình trạng tái lấn chiếm, chia lô, bán nền trái quy định.

Đánh giá tiến độ thi công phần tuyến đang chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là những đoạn đã bàn giao mặt bằng, phấn đấu vượt tiến độ theo phương án mà chủ đầu tư đề ra, ít nhất cũng phải vượt 12 tháng.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải làm việc với các địa phương, nhà thầu để tổ chức ký cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công theo các mốc thời gian cụ thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng quan tâm hỗ trợ huyện Quỳnh Lưu trong công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các khu tái định cư. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài việc đảm bảo tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát thực hiện giám sát thi công chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng dự án.