Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Công an tỉnh

Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Công an tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng