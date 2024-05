Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Tập đoàn Runergy Ngày 29/5, tiếp tục chương trình làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Runergy.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Về phía Tập đoàn Runergy, có các ông: Đường Tuấn - Tổng tài Công ty Cổ phần Công nghệ Runergy PV Giang Tô; Đoàn Ba - Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Runergy PV Việt Nam và các lãnh đạo tập đoàn. Tham dự cuộc làm việc có ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đến thăm nhà máy sản xuất Silicon đa tinh thể của Tập đoàn Runergy. Ảnh: Phạm Bằng

Tại thành phố Ngân Xuyên thuộc Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (Trung Quốc), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm nhà máy sản xuất silicon đa tinh thể của Tập đoàn Runergy, mỗi năm nhà máy sản xuất 130.000 tấn đa tinh thể.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm nhà máy điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Runergy. Nhà máy có diện tích hơn 200 ha, công suất 100MW/ngày, cung cấp khoảng 20% nguồn điện cho nhà máy sản xuất silicon đa tinh thể hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nghe lãnh đạo Tập đoàn Runergy giới thiệu quy mô, kết quả hoạt động và chiến lược phát triển. Ảnh: Phạm Bằng

Tập đoàn Runergy được thành lập vào năm 2013, là một trong những công ty công nghệ năng lượng mặt trời lớn nhất của Trung Quốc. Runergy đã đứng thứ 3 thế giới về số lượng tế bào vận chuyển trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2020 đến năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, Runergy có công suất tế bào 63GW và công suất mô-đun 11GW trên toàn cầu. Công ty là nhà sản xuất pin mặt trời hàng đầu trong ngành, tập trung nghiên cứu phát triển năng lượng mới toàn cầu; phát triển và sản xuất mô-đun và pin mặt trời hiệu suất cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tham quan nhà máy điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Runergy. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Nghệ An, Tập đoàn Runergy đã đầu tư dự án nhà máy sản xuất thanh silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I trên diện tích 30 ha, với tổng vốn đầu tư 440 triệu USD. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 với công suất 7,5 GW.

Tiếp đó, tại thị trấn Miếu Thượng Hải, Nhạc Thác Khắc tiền kỳ, thành phố Nhạc Nhĩ Đa Tư, Khu tự trị Nội Mông Cổ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Runergy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Runergy. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Tập đoàn Runergy cho biết, trong chiến lược phát triển, tập đoàn định hướng sẽ chuyển dây chuyền sản xuất nguyên liệu đầu vào cho thanh silic đa tinh thể và đĩa bán dẫn đến Khu công nghiệp Hoàng Mai, hình thành chuỗi cung ứng khép kín; xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời tại tỉnh Nghệ An.

Vì vậy, Tập đoàn Runergy mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ, quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành để dự án triển khai hiệu quả.

Ông Đường Tuấn - Tổng tài Công ty Cổ phần Công nghệ Runergy PV Giang Tô phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc với Tập đoàn Runergy; đồng thời, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tập đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chuyến công tác của tỉnh Nghệ An tại Trung Quốc lần này với mục đích mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương và nhà đầu tư của Trung Quốc, bởi tỉnh xác định Trung Quốc là thị trường trọng điểm trong chiến lược thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Runergy. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, tỉnh cũng sẽ giới thiệu môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi mà tỉnh Nghệ An hiện có để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư tại tỉnh; tiếp xúc, gặp mặt các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào Nghệ An, tạo sự kết nối đầu tư với các doanh nghiệp đang đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm các nhà máy của Tập đoàn Runergy, trong đó có việc xây dựng và vận hành nhà máy chỉ trong 8 tháng với công nghệ hiện đại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả mà Tập đoàn Runergy đạt được trong 11 năm qua, trở thành công ty hàng đầu thế giới trong sản xuất pin năng lượng mặt trời với 11 nhà máy trên toàn thế giới.

Nhà máy sản xuất silicon đa tinh thể của Tập đoàn Runergy tại thành phố Ngân Xuyên thuộc Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn Tập đoàn Runergy đã lựa chọn tỉnh Nghệ An, Khu công nghiệp Hoàng Mai I để đầu tư dự án. Mặc dù có những khó khăn nhưng đến nay, tiến độ dự án khá tích cực và đã vận hành thử, dự kiến vận hành chính thức vào tháng 6/2024, đóng góp thêm vào chuỗi cung ứng của Runergy, đồng thời, tạo ra giá trị sản xuất trong lĩnh vực pin mặt trời tại tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An đã thực hiện đúng cam kết, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt hỗ trợ Tập đoàn Runergy triển khai dự án, như đảm bảo nguồn cung ứng điện, hỗ trợ thủ tục triển khai dự án.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Runergy. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An xác định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Runergy để tháo gỡ, giải quyết các vấn đề liên quan, đưa dự án triển khai hiệu quả và thành công. Tỉnh Nghệ An sẽ đồng tình với tập đoàn và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đề xuất lên cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan, qua đó, xây dựng thị xã Hoàng Mai trở thành trung tâm sản xuất các thiết bị năng lượng lớn nhất của Việt Nam và khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong Tập đoàn Runergy tiếp tục hợp tác tốt với tỉnh Nghệ An và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt để thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung; chúc Tập đoàn Runergy tiếp tục phát triển và có nhiều thành tựu hơn nữa.