Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Quyết liệt, nỗ lực hơn nữa cho mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Sáng 24/6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu huyện, thành, thị.

KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương TP. Vinh, Quế Phong, Đô Lương, Quỳ Hợp, Diễn Châu đã báo cáo kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; đồng thời nêu lên một số vướng mắc và kiến nghị tỉnh giải quyết. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành và trả lời các kiến nghị của các địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các địa phương quan tâm sản xuất vụ mùa, vụ hè thu; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm ven sông, suối; tập trung phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 6 tháng đầu năm 2022 là tích cực; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đạt được kết quả tốt.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng vượt kịch bản đề ra; có 8 huyện, thị đến thời điểm này đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao; thu hút đầu tư đạt khá; kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì được sự tăng trưởng; xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch.

Đối với các lĩnh vực văn hoá - xã hội được cấp uỷ chính quyền quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt là chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Công tác điều hành của UBND tỉnh, UBND cấp huyện có nhiều tiến bộ, quyết liệt hơn, tập trung hơn. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được quan tâm giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề khó khăn của nhiều địa phương. Trong thời gian tới, công tác này phải được thực hiện kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, trên tinh thần đúng quy định pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản... còn bất cập, nhiều sai phạm. Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa quan tâm giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân; vẫn còn tình trạng áp đặt khi chưa có sự đồng thuận, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh chưa có nhiều chuyển biến, chưa thông thoáng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được đánh giá không có chuyển biến. Tình trạng vi phạm pháp luật trong một số lĩnh vực có dấu hiệu phức tạp và theo quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ thì bước đầu ngành Công an đã xử lý một số vụ việc.

"Đối với các ngành, các địa phương có cán bộ sai phạm thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm, nhất là những sai phạm phải xử lý hình sự. Mặc dù lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhưng sai phạm vẫn diễn ra", Chủ tịch UBND tỉnh nói.

QUYẾT LIỆT, NỖ LỰC HOÀN THÀNH MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 6 THÁNG CUỐI NĂM

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra, theo đúng tinh thần kịch bản tăng trưởng, vì mục tiêu tăng trưởng của 6 tháng cuối năm là cao.

Mặt khác, các ngành, địa phương cũng phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Chính phủ như triển khai thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm không chủ quan, lơ là. Ngành Y tế vẫn phải chủ động đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư, thuốc chữa bệnh theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện các đề án, chương trình, nghị quyết đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thông qua theo đúng tiến độ; tập trung hoàn thành các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh để trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng; các ngành chuẩn bị nội dung trả lời các vấn đề được đại biểu, cử tri chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành tập trung khẩn trương thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Đó là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch Tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; Tổng kết Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; triển khai thủ tục tháo gỡ vướng mắc 2 nút thắt là Cảng nước sâu và Cảng hàng không Vinh; chuẩn bị các nội dung cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ dự kiến vào tháng 7.

Đối với các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc thủ tục để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát khả năng giải ngân của các dự án để chủ động đánh giá, sắp xếp điều chỉnh vốn để hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2022.

Liên quan đến công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương quan tâm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kiểm soát cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ, theo đúng tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thủ tục hành chính. Đồng thời, quan tâm chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ là không có vùng cấm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; kiên quyết loại bỏ cán bộ, công chức có hành vi sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về hoạt động của ngành mình, đơn vị mình. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

Đối với việc triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các ngành thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả; lồng ghép nguồn vốn, tránh việc đầu tư dàn trải. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai biện pháp trong đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương. Liên quan các kiến nghị của các địa phương, đồng chí cho biết, quan điểm của tỉnh thời gian tới sẽ đề nghị các ngành nghiên cứu tăng cường phân cấp quản lý, kèm hướng dẫn để các địa phương thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước./.