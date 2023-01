Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết tại huyện Con Cuông

Tin mới

Tỉnh đoàn Nghệ An đón nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn năm 2022 (Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ Nghệ An khi tiếp tục là đơn vị xuất sắc đón nhận Cờ thi đua do Trung ương Đoàn trao tặng.

Báo Nghệ An tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua năm 2023 (Baonghean.vn) - Trong bối cảnh khó khăn, phong trào thi đua của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An vẫn gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận trong mọi phương diện.

Chung kết lượt đi Việt Nam và Thái Lan: Xứng đáng là trận 'siêu kinh điển' khu vực (Baonghean.vn) - Những trận đấu với đội tuyển Thái Lan bao giờ cũng được cổ động viên 2 nước đón đợi một cách đặc biệt. Dưới thời ông Park, chúng ta đã tự tin hơn rất nhiều khi thi đấu với đội bóng đã 6 lần vô địch AFF Cup.

Kinh tế Đức bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột với Nga (Baonghean.vn) - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho rằng, nền kinh tế Đức đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.

Công nghệ 5G đã được triển khai như thế nào ở các thị trường châu Á trong năm 2022? (Baonghean.vn) - Châu Á được xem là khu vực tiên phong trong việc triển khai 5G thương mại của thế giới với một số thị trường tiêu biểu như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Học sinh xứ Nghệ hào hứng với lễ hội Tết cổ truyền (Baonghean.vn) - Lễ hội Tết cổ truyền là hoạt động chào Xuân ý nghĩa được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức. Đến với chương trình này, học sinh được trở lại với Tết xưa và trải nghiệm nhiều phong tục truyền thống của dân tộc.

Có những âm thầm, lặng lẽ… (Baonghean.vn) - Chúng tôi muốn nói về những người đã tin tưởng, trao gửi những thông tin quý; đồng hành, hỗ trợ làm sáng rõ những vấn đề phức tạp, nhưng không bao giờ xuất hiện trên mặt báo…

Chuyện những người buôn hoa Tết trên phố Vinh (Baonghean.vn) - Thành phố Vinh những ngày cuối năm thường xuyên mưa phùn, gió bấc lạnh tê tái. Trên các con phố đã ngập sắc hoa, sắc Xuân, Tết đang đến rất gần. Phía sau những sắc màu rực rỡ ấy là cảnh đời những người buôn hoa dạo tứ xứ đổ về…

Đào 'khủng' đổ bộ thị trấn Đô Lương (Baonghean.vn) - Những ngày này, tại thị trấn Đô Lương hiện diện khá nhiều loại đào "khủng" được đưa về từ khắp nơi trong nước. Giá đào dao động từ vài triệu đồng đến trên chục triệu đồng/cây.

Làng quê tăng ca sản xuất, thứ bánh quê dân dã vẫn không đủ bán dịp Tết (Baonghean.vn) - Những ngày áp Tết nguyên đán Quý Mão, làng nghề sản xuất bánh cà ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) đỏ lửa suốt ngày đêm, mùi thơm của gạo nếp quyện với trứng gà và đường ngào ngạt khắp thôn. Thời điểm này, sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó.

Phòng, chống tham nhũng: Đi đến tận cùng bản chất của hành vi Bước tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thể hiện ở cách làm ngày càng bài bản, lớp lang, chắc chắn hơn và thuyết phục hơn.

Khởi tố đối tượng lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Baonghean.vn) - Ngày 13/01, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trường, SN1994, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trường nguyên là cán bộ hợp đồng thuộc Văn phòng đăng ký và quản lý đất đai huyện Quỳ Hợp.

Độ âm thanh ô tô chơi Tết cần lưu ý gì để đăng kiểm thuận lợi? Nhu cầu nâng cấp hệ thống âm thanh xe hơi là rất lớn mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhưng nếu không cẩn thận có thể trượt đăng kiểm.

Chỉ định công tố viên độc lập điều tra tài liệu mật tại tư gia Tổng thống Biden Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 12/1 đã chỉ định một công tố viên độc lập điều tra việc các tài liệu mật ở trong tư gia của Tổng thống Joe Biden.

Nghệ An: Kiểm soát, xử lý nghiêm các cơ sở chăm sóc sắc đẹp (Baonghean.vn) - Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là ở thành phố Vinh, số lượng cơ sở kinh doanh chăm sóc sắc đẹp (spa), xoa bóp, massage, săn sóc da mặt... mọc lên như nấm.

Người Việt đầu tư vào đâu để tránh lạm phát năm 2023? Vàng, cổ phiếu giá trị, trái phiếu và tiền số là những kênh được nhiều nhà đầu tư Việt quan tâm năm nay để đối phó lạm phát.

Madam Pang: ‘Việt Nam là chướng ngại lớn nhất của Thái Lan’; Ronaldo không được bầu là GOAT ở giải Ngoại hạng Anh (Baonghean.vn) - Madam Pang, “bà bầu” của ĐT Thái Lan khẳng định Việt Nam là chướng ngại lớn nhất trong hành trình giành ngôi vô địch AFF Cup 2022; Ronaldo không được bầu là GOAT ở giải Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận hình ảnh ở sòng bài Nữ diễn viên cho biết cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc. Tuy nhiên, cô phủ nhận việc nợ nần liên quan đến bài bạc.

Chặn các bé gái nơi vắng để cướp Sầm Văn Nhíp, 27 tuổi, bị cáo buộc chặn xe, cướp tiền của các bé gái trên đường vắng.

Cộng tác viên - Những người bạn đồng hành của báo Đảng (Baonghean.vn) - Mỗi người một nghề, đội ngũ cộng tác viên - những người bạn đồng hành, “cánh tay nối dài”, của báo Nghệ An vẫn luôn say mê và mong muốn được đồng hành cùng báo Đảng trên những chặng đường phát triển. Nhân dịp Hội nghị CTV, Báo Nghệ An xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu.

Hội hỗ trợ Gia đình liệt sĩ trao 150 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Chiều 12/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Đô Lương cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện.



Travel to Muong Long and visit bullfight festival (Baonghean.vn) - For the Hmong people in Muong Long, the bullfight festival, locally known as the "bò chận" festival, is an indispensable cultural feature in their spiritual life.

Khau Bua Sa Festival: Preserving ancient culture of the Thai people (Baonghean.vn) - Khau Bua Sa is 1 of the 12 biggest holidays of Thai people, usually celebrated on lunar July 29. At the present, the holiday is only maintained in some areas, including Yen Hoa village of My Ly commune.

Permanent Vice Chairman of the People's Council Nguyen Nam Dinh presents Tet gifts to the poor in Thanh Chuong (Baonghean.vn) - On January 12 afternoon, Mr. Nguyen Nam Dinh - Member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, Permanent Vice Chairman of the People's Council led the delegation to visit and present gifts in Thanh Chuong district.

Nghe An’s 2023 Press Festival opens in Vinh City (Baonghean.vn) - On January 12 morning, in Vinh City, Nghe An Provincial Party Committee’s Popularization and Education Commission and Nghe An Journalists Association jointly organized 2023 Quy Mao Spring Press Festival and presented Nghe An Golden Hammer and Sickle Awards 2022.

Vụ án hối lộ tại Cục Đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bổ sung vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều hoạt động trao quà Tết vì người nghèo tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 12/1, một số Sở, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm hỏi và trao những món quà Tết ý nghĩa tới các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Nam Đình trao quà Tết người nghèo ở Thanh Chương (Baonghean.vn) - Chiều 12/1, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 250 suất quà tết tới các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số xã trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Báo Nghệ An và BIDV Nghệ An trao quà Tết người nghèo ở Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi chăm lo Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão của Bí thư Tỉnh ủy, chiều 12/1, Báo Nghệ An phối hợp Ngân hàng BIDV Nghệ An tổ chức thăm, trao quà Tết tặng người nghèo, gia đình chính sách và hộ già neo đơn xã Châu Nhân (Hưng Nguyên).