Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà Tết tại huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các địa phương, đơn vị, người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và huyện Kỳ Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết tại xã Nậm Càn. Ảnh: Phạm Bằng

Tại xã Nậm Càn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chúc Tết các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đồn Biên phòng Nậm Càn; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Nậm Càn và xã Na Ngoi.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Đảng uỷ xã Nậm Càn Lầu Bá Xềnh cho biết, xã có đường biên giới dài trên 23km, giáp với bản Mường Ngạt, huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Bí thư Đảng uỷ xã Nậm Càn Lầu Bá Xềnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã. Ảnh: Phạm Bằng

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân. Hiện toàn xã có 488 hộ, 2.569 khẩu, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 38,9%, tỷ lệ hộ cận nghèo hơn 47%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 15,6 triệu đồng/năm.

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tình trạng phát nương làm rẫy đang dần được xoá bỏ bằng việc chăn nuôi gia súc. Nhiều người dân trong xã đã đi xuất khẩu lao động và làm công nhân tại nhiều tỉnh, thành. Xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Các hoạt động văn hoá, thể thao được quan tâm; chính sách an sinh-xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc Tết đến bà con nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng

Tình hình quốc phòng, an ninh cơ bản ổn định, đảm bảo vững chắc biên giới quốc gia. Các hoạt động đối ngoại được tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Trong năm 2023, xã đã triển khai xây dựng được 25 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo xã Nậm Càn; tặng quà Tết đến ông Lầu Và Tu (71 tuổi, người dân tộc Mông), trú bản Nậm Khiên 2, xã Nậm Càn. Ông Tu là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Bùi Quang Thanh trao tặng quà Tết cho các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Nậm Càn, Đồn Biên phòng Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng - Đại tá Đinh Bạt Văn trao quà Tết cho các đơn vị: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nậm Càn, Na Ngoi; Tiểu đội dân quân Thường trực xã Nậm Càn. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ với những khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Nậm Càn, song trong thời gian qua xã đã nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định địa bàn.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện tốt. Đặc biệt, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững được tình hình an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; quan tâm công tác đối ngoại được thực hiện tốt, góp phần xây dựng tuyến biên giới đoàn kết, hữu nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà Tết hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong điều kiện khó khăn nhưng xã đã quan tâm chăm lo, đảm bảo Tết cho người dân, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các lực lượng bám dân, bám bản, bám sát địa bàn để thực hiện tốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững sự ổn định khu vực biên giới. Nậm Càn là xã đầu tiên thực hiện mô hình xã biên giới sạch về ma tuý.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Nậm Càn, các lực lượng vũ trang của xã Nậm Càn và xã Na Ngoi đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà tết cho ông Lầu Vả Tu, bản Nậm Khiên 2, xã Nậm Càn là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số xã Nậm Càn. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh việc chăm lo và đảm bảo cho mọi người dân đón Tết bình an, ấm áp, an toàn, lành mạnh là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong thời gian qua, công tác an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế đã được các cấp, các ngành thực hiện tốt.

Đặc biệt, Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trong năm 2023 đạt được 7.517 căn nhà. Trong đó, huyện Kỳ Sơn được quan tâm 1.817 căn, riêng xã Nậm Càn được 41 căn, giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn có căn nhà ở kiên cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Nậm Càn. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh nguyễn Đức Trung trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Nậm Càn. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được quan tâm. 11 năm qua, tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Vì người nghèo, để ai cũng có Tết ấm áp, đủ đầy, không để ai bị bỏ lại phía sau. Riêng năm 2024, tỉnh đã vận động được gần 141 tỷ đồng, thể hiện truyền thống đạo lý người Việt nói chung và người dân xứ Nghệ nói riêng: Thương người như thể thương thân, tương thân, tương ái, theo đúng tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.

Nhấn mạnh huyện Kỳ Sơn nói chung và xã Nậm Càn nói riêng còn tỷ lệ hộ nghèo cao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng mong huyện Kỳ Sơn, xã Nậm Càn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững. Đặc biệt, cần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Nậm Càn. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Bùi Quang Thanh trao quà cho bà con nhân dân xã Nậm Càn. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng mong bà con nhân dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ những người nghèo hơn mình. Các lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó đảm bảo an ninh biên giới, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết, đảm bảo giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Lãnh đạo các lực lượng quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ, có điều kiện vui Xuân, đón Tết với người dân.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tới toàn thể bà con nhân dân, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang lời chúc năm mới nhiều niềm vui, may mắn, mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và giành được nhiều thắng lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm, chúc Tết ông Vừ Pá Chá (63 tuổi), người dân tộc Mông, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm, chúc Tết ông Vừ Pá Chá (63 tuổi), người dân tộc Mông, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi.

Ông Chá được công nhận là người có uy tín trong công tác vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác tự quản về an ninh trật tự và phòng, chống truyền đạo trái pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm, chúc Tết ông Vừ Pá Chá. Ảnh: Phạm Bằng

Tặng quà đến gia đình ông Vừ Pá Chá, đồng chí Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và chúc gia đình ông đón năm mới mạnh khoẻ, bình an, nhiều may mắn, tiếp tục phát huy uy tín, tinh thần trách nhiệm để cùng cấp uỷ, chính quyền giúp cho người dân có cuộc sống ổn định, phát triển.