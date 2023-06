Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cùng tham dự phiên tiếp dân có đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện HĐND tỉnh, các ban Đảng, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp công dân Nghiêm Hồng Lam, trú xóm 19, xã Nghi Phú (thành phố Vinh).

Ông Lam kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư đường 72m tại xóm 17, xã Nghi Phú do Tập đoàn TECCO - Chi nhánh tại Nghệ An làm chủ đầu tư để người dân làm nhà, ổn định cuộc sống; yêu cầu chi trả thêm số tiền phát sinh tương ứng do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, hộ ông Nghiêm Hồng Lam sử dụng thửa đất số 418, tờ bản đồ số 30, diện tích 135 m2 đất ở tại xã Nghi Phú. Hộ bà Lữ Thị Ba (mẹ vợ ông Lam) sử dụng thửa đất số 547, tờ bản đồ số 30, diện tích 243,5 m2 đất ở tại xã Nghi Phú. Gia đình ông Lam bị thu hồi 135,0 m2, hộ bà Ba bị thu hồi 143,4 m2 để thực hiện dự án xây dựng Khu tái định cư đường 72m.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ông Lam và bà Ba được giao 2 lô đất tái định cư tại khu quy hoạch tái định cư xóm 17, xã Nghi Phú do Tập đoàn TECCO - Chi nhánh tại Nghệ An làm chủ đầu tư. Sau khi khấu trừ nơi đi, nơi đến, ông Lam và bà Ba được chi trả thêm hơn 509 triệu đồng.

Đến tháng 9/2022, Tập đoàn TECCO - Chi nhánh tại Nghệ An chuyển kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và sau đó Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 2 hộ dân. Tuy nhiên, các hộ không bàn giao mặt bằng và yêu cầu ngoài số tiền được duyệt thì phải chi trả thêm số tiền phát sinh do chậm trả.

UBND thành phố Vinh sau đó tính toán, số tiền chậm trả đến ngày 2/12/2022 đối với hộ ông Lam là hơn 239 triệu đồng và hộ bà Lữ Thị Ba là hơn 20 triệu đồng, trách nhiệm chi trả thuộc Tập đoàn TECCO. Mặc dù thành phố Vinh đã có nhiều công văn đề nghị nhưng đến nay Tập đoàn TECCO vẫn chưa chuyển số tiền chậm trả nêu trên cho các hộ dân.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện nay, việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành do công ty đang khó khăn về tài chính. Tại khu A5, hiện có 5 lô chưa có hạ tầng, trong đó đường quy hoạch 11m chưa thông do vướng 2 hộ ông Lam và bà Ba.

Tập đoàn TECCO - Chi nhánh tại Nghệ An đề nghị thành phố Vinh chi trả chi phí mà công ty đã ứng trước để xây dựng hạ tầng khu tái định cư đường 72m tại xã Nghi Phú và tính toán lại số tiền chậm trả.

Tuy nhiên, thành phố Vinh cho rằng, Tập đoàn TECCO - Chi nhánh tại Nghệ An phải xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, bàn giao mặt bằng thì mới có cơ sở quyết toán. Thành phố Vinh sẽ có trách nhiệm giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Sau khi nghe các ý kiến tại phiên tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, việc công dân kiến nghị được chi trả thêm số tiền phát sinh do chậm trả là quyền lợi chính đáng và phải được thanh toán theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh tính toán, xác định lại số tiền chậm trả cho các hộ theo đúng thời gian, thời điểm thực tế và phù hợp với quy định. Sau khi xác định xong số tiền, thành phố Vinh phối hợp với Tập đoàn TECCO giải quyết dứt điểm trước ngày 31/7/2023, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao thành phố Vinh nghiên cứu phương án, xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tài chính để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về tài chính cho chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2023.

Chủ đầu tư khẩn trương bố trí kinh phí để hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư theo đúng mốc thời gian đã cam kết. Thành phố Vinh quan tâm giải phóng mặt bằng khu vực dự án để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai xây dựng, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.