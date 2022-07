Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022

Cùng dự phiên tiếp dân có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp bà Bùi Thị Minh Hà, trú xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc (thành phố Vinh). Bà Hà kiến nghị UBND thành phố Vinh làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (nay thuộc khối 1, phường Vinh Tân, thành phố Vinh) cho gia đình.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2005, bà Mai Thị Loan được UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 86, tờ 02, diện tích 200 m2 tại xóm 1, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên); trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có sơ đồ thửa đất.

Đến năm 2007, bà Loan đã chuyển nhượng toàn bộ thửa đất này cho ông Nguyễn Anh Sơn và bà Bùi Thị Minh Hà. Gia đình bà Hà sau đó đã được UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này. Từ đó đến nay, gia đình bà Hà đang để đất trống, chưa thực hiện nộp thuế nhà đất hằng năm.

Năm 2011, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đưa ra xét xử vụ án hình sự liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hưng Thịnh, trong đó, có thửa đất liên quan đến bà Mai Thị Loan và bà Bùi Thị Minh Hà.

Bản án của Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên khẳng định, bà Loan đã kê khai khống hồ sơ, UBND xã Hưng Thịnh đã cố tình xác nhận không đúng nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất dẫn đến UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Loan không đúng quy định pháp luật, không nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.

Từ đó khẳng định, việc UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Anh Sơn và bà Bùi Thị Minh Hà là chứng nhận tài sản trên một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà thực tế không có đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đưa ra thực hiện giao dịch được cấp không đúng quy định. Liên quan đến vụ việc, 2 cán bộ xóm và xã Hưng Thịnh đã bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên kết án tù treo.

Về nội dung này, sau khi được UBND tỉnh chỉ đạo, vào tháng 4/2021 và tháng 11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 2 công văn nêu quan điểm, việc bà Bùi Thị Minh Hà đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất là không có cơ sở. Tại phiên tiếp dân, trên cơ sở phân tích vụ việc, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho rằng, trong vụ việc này, ngoài trách nhiệm của công dân cũng có một phần trách nhiệm của cơ quan Nhà nước.

Trên cơ sở hồ sơ, báo cáo của huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Hưng Nguyên cấp cho bà Mai Thị Loan và gia đình bà Bùi Thị Minh Hà là không đúng quy định pháp luật, trên thực tế không có đất. Bởi vào năm 2004, thửa đất trên đã được UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bà Nguyễn Thị Thuận theo đúng quy định.

Chia sẻ với bức xúc của công dân, song Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, vụ việc đã có bản án của Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, công dân có quyền khởi kiện các cá nhân, tổ chức ra tòa án để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tiếp ông Lê Văn Thư, trú khối 23, phường Hưng Bình (thành phố Vinh). Ông Thư kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 hộ gia đình đang sinh sống tại Khu tập thể Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An.

Làm rõ nội dung vụ việc, đại diện Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An cho biết, vào năm 1983, sau khi khi thành lập, công ty đã xây dựng 22 gian nhà tập thể để các cán bộ, nhân viên công ty thay nhau sinh hoạt. Thuế đất công ty trả cho Nhà nước hàng năm và công ty không thu bất cứ phí gì của các hộ dân. Hiện tại đang có 8 hộ là người lao động đã và đang công tác tại công ty sinh sống trong các gian nhà này, phần còn lại để không.

Còn lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thì cho biết, vào năm 1994, nhà trường đã ký hợp đồng với Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An về việc tiếp nhận hơn 5.000 m2 đất của công ty để mở rộng khuôn viên nhà trường. Đổi lại, nhà trường sẽ phải trả cho công ty 350 triệu đồng và tiếp nhận 9 công nhân của công ty sang làm việc.

"Hiện Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng nhưng phía Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An chưa bàn giao đất cho nhà trường. Quan điểm của nhà trường là đề nghị công ty thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng", Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nói.

Trao đổi quá trình xử lý vụ việc, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho rằng, đề nghị được lập quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân là không có cơ sở thực hiện. Bởi khu đất này chưa quy hoạch đất ở, đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước, hiện đang xảy ra tranh chấp giữa Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An và Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

"Để có hướng giải quyết kiến nghị của công dân, phải giải quyết xong tranh chấp khu đất giữa Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An và Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An", ông Chiến nói.

Kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Tài chính, Thanh tra tỉnh và UBND thành phố Vinh kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm tranh chấp đất đai giữa Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An và Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Đồng thời, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý kiến nghị của 20 hộ dân đang sinh sống trên khu đất này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An và Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phối hợp, hợp tác tích cực với các sở, ngành, địa phương để xử lý vụ việc; quan tâm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hộ dân. Thành phố Vinh quan tâm xem xét cho phép các hộ dân được tạm thời sửa chữa nhà ở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Các sở, ngành, đơn vị trước ngày 15/8/2022 phải có báo cáo cho UBND tỉnh và thông báo cho công dân biết.