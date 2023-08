Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

Cùng dự phiên tiếp dân có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Quỳnh Lưu.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2203 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân Trần Bá Định, trú thôn Toàn Lực, xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu). Ông Định khiếu nại việc UBND xã An Hoà thu hồi 80m2 đất của gia đình để mở rộng cổng và bờ rào Trường Mầm non xã nhưng không thông báo, không có quyết định thu hồi đất và không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông. Ông Định mong muốn được huyện Quỳnh Lưu cấp đất tái định cư để ổn định cuộc sống.

Báo cáo nội dung vụ việc, Chủ tịch UBND xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu) Hồ Anh Dũng cho biết, ông Trần Bá Định là chủ sử dụng thửa đất số 1285, tờ bản đồ số 01 được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1996, với diện tích 100m2 đất ở. Thửa đất của ông Định liền kề Trường mầm non xã An Hòa.

Công dân Trần Bá Định trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2017, trong thời gian ông Định đi vắng, ông Võ Ngọc Hùng là người phụ trách trông coi, mượn đất và ốt của ông Định. UBND xã An Hòa đã làm việc với ông Hùng và thống nhất việc tháo dỡ, giải tỏa phần công trình xây dựng và thu hồi diện tích 80m2 đất thuộc thửa đất của ông Định để mở rộng khuôn viên trường mầm non.

Quá trình làm việc giữa UBND xã An Hòa và ông Hùng thời điểm đó không có mặt ông Trần Bá Định, là chủ sử dụng đất. UBND xã An Hoà đã không thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để cấp thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường cho gia đình ông Định.

Chủ tịch UBND xã An Hoà báo cáo nội dung vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, ông Định đang sử dụng thửa đất số 74, tờ bản đồ 16 do UBND xã An Hoà giao tạm nhưng do thửa đất này nằm trong hành lang an toàn giao thông và được UBND xã An Hoà giao sau thời điểm 1/7/2014 nên không đủ điều kiện để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ cho rằng, năm 2017, xã mở rộng khuôn viên trường mầm non nhưng thu hồi trái thẩm quyền đất của người dân và không báo cáo cho huyện. Nếu người dân và xã không thống nhất được số tiền bồi thường, huyện sẽ chỉ đạo xã lập dự án đầu tư tiếp tục mở rộng khuôn viên trường mầm non, thực hiện thu hồi thửa đất và bồi thường theo quy định cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ đề xuất các phương án xử lý kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe huyện Quỳnh Lưu và xã An Hoà báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, mục đích xã thu hồi đất của ông Định để mở rộng khuôn viên trường mầm non là tốt, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo điều kiện hoạt động cho trường, đảm bảo không gian học tập, vui chơi cho các cháu. Tuy nhiên, cách làm của xã không đúng thẩm quyền, không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của công dân đã được nhà nước thừa nhận.

Nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền là quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị xã An Hoà nghiêm túc rút kinh nghiệm; UBND huyện Quỳnh Lưu xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận hướng giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao UBND huyện Quỳnh Lưu nghiên cứu phương án xử lý việc bồi thường, tái định cư diện tích đất đã thu hồi không đúng quy định đối với ông Trần Bá Định. Huyện Quỳnh Lưu cần xác định vị trí đất phù hợp để bố trí tái định cư cho người dân hoặc bồi thường bằng tiền trong trường hợp giữa công dân và chính quyền thoả thuận được với nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 15/9/2023, huyện Quỳnh Lưu phải báo cáo phương án xử lý cho Hội đồng tiếp dân tỉnh và thông báo cho công dân biết; trước ngày 31/12/2023 phải giải quyết dứt điểm vụ việc. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn huyện Quỳnh Lưu giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.