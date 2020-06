Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Xử lý nghiêm công chức gây phiền hà, khó dễ cho doanh nghiệp

Chiều 24/6, UBND tỉnh tổ chức giao ban giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của Hiệp hội doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp, doanh nhân. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các hiệp hội, các sở, ngành liên quan. Tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 Tại cuộc họp đã có 6 ý kiến của các doanh nghiệp tập trung vào 4 nội dung chủ yếu, đó là đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thu Huyền

Cụ thể, các ý kiến đề nghị ngân hàng, tổ chức tín dụng cho giãn nợ, hạ lãi suất cho vay đối với các hợp đồng vay vốn để đầu tư phương tiện vận tải hoặc đang thế chấp tại tổ chức cho vay vốn và giảm lãi vay ngân hàng cho doanh nghiệp do bị ảnh hưởng dịch Covid-19; Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh định mức doanh thu tối thiểu làm căn cứ nộp thuế cho phù hợp với doanh thu thực để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp; Có chính sách hỗ trợ về các khoản thuế phải nộp cho doanh nghiệp, thuế VAT, thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp; Ưu đãi giảm tiền thuê đất hàng năm, giảm tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT báo cáo tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Thu Huyền

Một số ý kiến đề nghị cho doanh nghiệp được chậm đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tập trung vào những lĩnh vực hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, truyền thông, thông tin... Đại diện Cảng Nghệ Tĩnh chia sẻ những bất cập tại cảng Cửa Lò do tàu cá của ngư dân lấn chiếm cầu cảng. Ảnh: Thu Huyền Các kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp, doanh nhân đã được Cục Thuế Nghệ An, Sở NN&PTNT, Sở GTVT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội... trực tiếp trả lời, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các kiến nghị, đề xuất ngay tại buổi giao ban. Tuy nhiên, để giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị, việc trả lời, giải quyết các đề xuất của doanh nghiệp cần được các cơ quan chức năng liên quan lắng nghe, giải quyết trên tinh thần cầu thị, nhưng phải sát, đúng với nhu cầu thực tế.



Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp, trả lời của các sở, ngành, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông báo khái quát một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Nghệ An. Do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm chỉ ước tăng 2,69 %, nhưng đây là mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc, nhấn mạnh phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Thu Huyền Điểm sáng của kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm chính là lĩnh vực nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,98 %, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách của tỉnh đạt trên 7.000 tỷ đồng, đạt gần 47% dự toán. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp. 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ nỗ lực cao nhất các mục tiêu đã được HĐND tỉnh thông qua. Về vấn đề giao ban đối thoại tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc làm của tỉnh, các sở, ngành đối với doanh nghiệp, như thường xuyên tổ chức các buổi giao ban, nhưng từ nay trở đi các sở, ngành phải thường xuyên gặp, xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề giá thuê đất, đại diện lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ rà soát lại trên tinh thần tránh thất thu cho nhà nước, và tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Huyền

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ duy trì 3 tháng tổ chức 1 buổi giao ban do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để lắng nghe, xử lý các vấn đề vướng mắc của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương phải đồng hành, xử lý triệt để các vướng mắc, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. "Phải xác định, khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn của tỉnh, vì doanh nghiệp phát triển nghĩa là tạo ra thu nhập, tạo ra việc làm, đóng ngân sách cho tỉnh. Cần xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ gây phiền hà, gây khó khăn, có biểu hiện nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thật sự minh bạch". Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung



Tàu cá ngư dân Nghi Thủy neo đậu tại cảng Cửa Lò vi phạm an toàn hàng hải. Ảnh: Thu Huyền