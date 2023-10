Chủ tịch UBND tỉnh: Nhìn thẳng vào kết quả để cải thiện các chỉ số, đáp ứng mong mỏi của người dân, doanh nghiệp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) tỉnh Nghệ An năm 2022.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An và các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) tỉnh Nghệ An năm 2022.

Kết quả DDCI khối sở, ban, ngành chia thành 2 nhóm: Nhóm A gồm 12 đơn vị có đối tượng phục vụ chính là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và số lượng thủ tục hành chính/mức tương tác với các đối tượng này lớn và đáng kể. Nhóm B gồm 11 đơn vị có đối tượng phục vụ chính không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và số lượng thủ tục hành chính/mức tương tác với các đối tượng này ở mức độ thấp hơn.

Bảng xếp hạng DDCI năm 2022 khối sở, ban, ngành thuộc nhóm A. Ảnh: Phạm Bằng

Bảng xếp hạng DDCI năm 2022 khối sở, ban, ngành thuộc nhóm B. Ảnh: Phạm Bằng

Tại nhóm A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu bảng xếp hạng với 79,34 điểm; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xếp thứ 2 với 79,03 điểm; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam xếp thứ 3 với 77,89 điểm và xếp cuối nhóm là Cục Thuế với 75,01 điểm.

Tại nhóm B, Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu bảng xếp hạng với 81,76 điểm; Sở Tư pháp xếp thứ 2 với 81,46 điểm; Sở Văn hoá và Thể thao xếp thứ 3 với 81,10 điểm; xếp cuối nhóm là Sở Khoa học và Công nghệ với 76,48 điểm.

Bảng xếp hạng DDCI năm 2022 khối địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Ở khối địa phương, huyện Nghi Lộc dẫn đầu bảng xếp hạng với 85,43 điểm; thị xã Hoàng Mai xếp thứ 2 với 83,46 điểm; huyện Tương Dương xếp thứ 3 với 81,26 điểm. 3 vị trí cuối bảng lần lượt là huyện Quỳ Hợp với 70,14 điểm; huyện Quỳ Châu với 68,67 điểm; huyện Hưng Nguyên với 67,64 điểm.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và thu hút đầu tư nói riêng. Trong thời gian qua, tỉnh quan tâm chỉ đạo các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhờ đó, các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã có chuyển biến. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 Nghệ An xếp thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2021; Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) xếp thứ 16/63 tỉnh, thành trong cả nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) Nghệ An xếp thứ 17/63 tỉnh, thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng, đặc biệt là kết quả thu hút vốn đầu tư FDI. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 các địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD; 9 tháng đầu năm 2023 vươn lên vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành trong cả nước với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 1,272 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An đã 2 lần thực hiện đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương. Việc đánh giá DDCI nhằm đo lường cảm nhận, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với năng lực điều hành, quản trị của các sở, ban, ngành, và UBND cấp huyện.

Từ kết quả DDCI, để các sở, ban, ngành và địa phương nhìn nhận một cách thực tế về năng lực điều hành, quản lý, quản trị của mình. Qua đó, các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc cải thiện các chỉ số để môi trường kinh doanh của tỉnh ngày càng tốt hơn, minh bạch và theo hướng đồng hành, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều hơn, vì vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp cũng chính là vướng mắc, khó khăn của tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh việc đánh giá DDCI đã được tổ chức bài bản, đồng chí Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành và địa phương thông qua các phiếu khảo sát, qua đó giúp chúng ta có được kết quả ngày hôm nay.

Người đứng đầu UBND tỉnh chúc mừng các đơn vị đã đạt kết quả cao, mong tiếp tục phát huy tinh thần, cải thiện, duy trì kết quả đạt được; đồng thời chia sẻ với những đơn vị có kết quả chưa cao, đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá lại để cải thiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện chỉ số thấp; tập trung nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các ngành, địa phương.

Trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, một trong những giải pháp quan trọng là tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, PAR Index, PAPI vào vị trí nhóm đầu của cả nước. Muốn đạt được mục tiêu trên, từng ngành, địa phương phải quyết tâm cải thiện năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý, trên tinh thần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hỗ trợ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ vai trò, ý nghĩa và tác động của chỉ số DDCI đối với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện năng lực quản lý, điều hành.

Thẳng thắn nhìn nhận vào kết quả đánh giá DDCI năm 2022, phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện những chỉ số thành phần chưa đạt yêu cầu; từ đó nâng cao chỉ số, thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của đơn vị, địa phương mình, đóng góp vào cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, đáp ứng mong mỏi của người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, từ nhận thức phải tạo được bước chuyển trong hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là giải quyết những vấn đề với người dân và doanh nghiệp, trên tinh thần “lắng nghe - thấu hiểu - thân thiện - nhiệt tình”; “đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; gắn bó, chia sẻ với doanh nghiệp", "coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của mình để giải quyết".

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, người dân hiểu rõ ý nghĩa của chỉ số DDCI, tạo sự thống nhất về nhận thức từ nhiều phía, từ đó cải thiện DDIC thực sự hiệu quả, chất lượng.

Đại diện các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp, doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp tục triển khai chương trình đánh giá chỉ số DDCI trong những năm tới theo hướng nghiên cứu, rà soát, đánh giá lại phương pháp luận toàn diện, phù hợp và sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Từ đó, để kết quả DDCI bảo đảm thực chất, khách quan, thể hiện rõ chất lượng quản lý, điều hành của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hợp tác với các cơ quan của tỉnh, nhằm tạo bước tiến rõ hơn, mạnh hơn trong môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, mong muốn, chủ trương xuyên suốt của tỉnh là những gì mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cho người dân thì kiên trì, kiên định thực hiện; đồng thời mong muốn việc cải thiện chỉ số DDCI sẽ đóng góp vào mục tiêu phát triển để Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc và cả nước.