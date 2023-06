Chủ tịch UBND tỉnh: Phát huy lợi thế vị trí, xây dựng Hoàng Mai trở thành một phần động lực tăng trưởng của tỉnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 2/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG THỊ XÃ TRỞ THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu An cho biết, năm 2022, thị xã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thể hiện, thị xã đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, chất lượng một số tiêu chuẩn đô thị loại III được nâng cao; thu hút đầu tư đạt bước tiến quan trọng; kinh tế phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng cao, văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả được tập trung đẩy mạnh, chất lượng một số tiêu chí được nâng cao.

Kết quả trên được thể hiện cụ thể: Năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,51%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; quy mô kinh tế thị xã theo giá trị sản xuất đạt 21.699 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn tỉnh. Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của thị xã phục hồi và tăng trưởng tích cực.

Thu ngân sách năm 2022 đạt 492,512 tỷ đồng. Môi trường đầu tư đã có sự cải thiện đáng kể, có 4 dự án đã khởi công xây dựng, trong đó có 2 dự án FDI tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I với tổng mức đầu tư hơn 265 triệu USD.

Công tác quản lý tài nguyên môi trường, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã đã tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, đảm bảo. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năm 2022 xếp thứ 5/21 huyện, thành thị, tăng 6 bậc so với năm 2021.

5 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất của thị xã ước đạt 9.803,95 tỷ đồng, tăng 16,68% so với cùng kỳ; Tỷ lệ giải ngân 5 tháng đầu năm đạt 11,41%; Thu ngân sách nhà nước ước đạt 155 tỷ đồng, bằng 44,99% dự toán tỉnh giao...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo, kết quả đạt được tích cực. Thị xã đã quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, Lễ hội Đền Cờn được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến, nhất là giáo dục mũi nhọn.

Đóng góp ý kiến, gợi mở hướng phát triển cho thị xã, lãnh đạo các sở, ban, ngành đề nghị thị xã Hoàng Mai cần có kế hoạch bài bản nhằm phát huy các di sản văn hoá, di sản tâm linh trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách triển khai mô hình nuôi tôm công nghệ cao; ưu tiên cho quỹ đất thương mại - dịch vụ; xây dựng phát triển các làng chài để kết nối với du lịch tâm linh; quy hoạch hợp lý mạng lưới trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập của con em; mạnh dạn áp dụng các mô hình đào tạo tiên tiến.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng đề nghị thị xã Hoàng Mai đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực y tế; quan tâm hạ tầng tại các làng nghề chế biến hải sản; bố trí quỹ đất để thu hút các dự án trung tâm thương mại; tiếp tục quan tâm phát triển khu công nghiệp và thu hút đầu tư; tập trung công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án khu công nghiệp; quan tâm kết nối lao động, giải quyết việc làm cho người dân, bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công...

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ Hoàng Mai trong công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề bức thiết từ thực tiễn. Thời gian tới, đề nghị tỉnh, các ngành tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thị xã để sớm trở thành 1 trong 3 cực tăng trưởng của tỉnh.

PHÁT HUY LỢI THẾ, TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT ĐỂ TRỞ THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà thị xã Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là thị xã đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực so với mặt bằng chung của tỉnh. Quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả tỉnh, thu hút đầu tư đạt khá, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt.

Thị xã Hoàng Mai đã bắt đầu phát huy giá trị của văn hoá, gắn với phát triển du lịch và phát triển kinh tế; giáo dục đào tạo từ vị trí xếp hạng thấp thì nay đã vươn lên, giáo dục mũi nhọn có những trường xếp tốp đầu của tỉnh; công tác an sinh xã hội làm tốt; hiệu lực cải cách hành chính được quan tâm; quan hệ giữa người dân và chính quyền rất được quan tâm; tích cực chuyển đổi số...

Đặc biệt, trong thời gian qua, tinh thần đoàn kết nội bộ, tính năng động trong Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã rất tốt. Đây là 1 trong những điều kiện để thị xã thực hiện và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích mà thị xã Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, thị xã Hoàng Mai phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa phát huy được vai trò của cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh. Tính liên kết phát triển giữa Hoàng Mai với Nghi Sơn (Thanh Hoá), với huyện Quỳnh Lưu, với các huyện phía Tây chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiến độ một số dự án trên địa bàn thị xã triển khai còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững, chưa ổn định; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập.

Nhấn mạnh nhiệm vụ cho Hoàng Mai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kỳ vọng, tin tưởng vào sự phát triển của thị xã và cho rằng, sự phát triển của Hoàng Mai không chỉ cho địa phương mà còn cho cả tỉnh. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của thị xã, trách nhiệm của tỉnh và các ngành là phải đồng hành với thị xã trong quá trình phát triển.

Trên cơ sở kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, thị xã Hoàng Mai cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Mặt khác, tiếp tục triển khai các nội dung của Thông báo số 747 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 11 về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai; Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11, trong đó đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét ban hành Nghị quyết mới cho thị xã.

Thị xã Hoàng Mai cũng cần xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch và kết hợp, tăng cường liên kết. Trong quá trình quy hoạch phải sắp xếp ưu tiên, đặt trong tổng thể Quy hoạch tỉnh. Tập trung ưu tiên vào các quy hoạch tạo ra động lực cho phát triển như quy hoạch khu vực cảng, quy hoạch phát triển đô thị. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, theo tinh thần Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An được ban hành trong thời gian tới xác định, Hoàng Mai - Quỳnh Lưu là đô thị trung tâm của vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

Bên cạnh đó, thị xã Hoàng Mai cần khai thác tối đa lợi thế vị trí trong khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ để đóng vai trò là cực tăng trưởng và là một phần trong động lực tăng trưởng của tỉnh. Bởi vì, nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được ban hành trong thời gian tới xác định tam giác phát triển Nam Thanh - Bắc Nghệ gồm: Hoàng Mai, Đông Hồi gắn với Nghi Sơn (Thanh Hoá) và khu vực phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An.

Định hướng cơ cấu kinh tế của thị xã Hoàng Mai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tinh thần vẫn là công nghiệp - thương mại - dịch vụ, du lịch là trọng tâm và phát triển đô thị là động lực chính cho sự phát triển.

Trong đó, phát triển công nghiệp theo hướng chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, sản xuất vật liệu mới, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, công nghiệp hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn thị xã và kết hợp với Khu kinh tế Nghi Sơn của Thanh Hoá.

Về dịch vụ - du lịch, phát huy lợi thế về du lịch văn hoá, du lịch tâm linh, tính toán thu hút được đầu tư cơ sở vật chất vì hiện nay hạ tầng của tỉnh nói chung và thị xã Hoàng Mai nói riêng còn thiếu.

Về nông nghiệp, quan tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân rộng các mô hình sản phẩm OCOP, phát huy lợi thế nuôi trồng thuỷ sản, phát huy tiềm năng kinh tế biển, tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt trên biển (IUU).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu thị xã Hoàng Mai cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó thị xã cần khai thác tối đa cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 08 của HĐND tỉnh để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội. Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Quan tâm công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường, nước sạch.

Mặt khác, Hoàng Mai cũng cần quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với văn hóa, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế. Quan tâm công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, chăm lo công tác an sinh xã hội.

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị thị xã Hoàng Mai đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực chuyển đổi số, quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư vì thực chất đó cũng là vướng mắc của thị xã, của tỉnh.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường tính năng động của chính quyền các cấp. Đảm bảo tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng đặc thù, vùng biển.

Đối với các kiến nghị của thị xã Hoàng Mai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, thị xã Hoàng Mai tập trung nghiên cứu phương án giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A qua địa bàn phường Quỳnh Xuân. Đồng thời, thành lập Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp Hoàng Mai II; thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Hoàng Mai 2.