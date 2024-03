Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 26/3, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2024 để nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì, điều hành phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2024. Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU LĨNH VỰC ĐẠT KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Phiên họp đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính quý I và những trọng tâm chỉ đạo trong quý II//2024.

Trong quý I, tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, ước tăng 8,07% so với cùng kỳ. Nguồn vốn đầu tư công giải ngân đạt 12,35%. Thu ngân sách ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tính đến ngày 20/3, tỉnh đã cấp mới 18 dự án, điều chỉnh 39 lượt dự án, với tổng số vốn hơn 14.626 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư cấp mới tăng 2,48 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương và các sở, ngành đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ; trong đó, tập trung thảo luận sâu các giải pháp sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; kết nối cung - cầu lao động...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các sở, ngành phối hợp với các địa phương rà soát, sớm hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các đơn vị chủ trì đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tham mưu UBND tỉnh giải pháp bảo vệ, tu bổ tháp Xốp Lợt tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn và nhà thờ cụ Hồ Tùng Mậu tại huyện Quỳnh Lưu; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết 07 nhằm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Kết luận nội dung kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quý I, tỉnh vừa quan tâm, chăm lo cho người dân đón Tết Nguyên đán, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Song, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng dù không đạt mục tiêu nhưng đã có sự cố gắng. Thu ngân sách vượt tiến độ, trong đó, thu nội địa và thu xuất, nhập khẩu đạt khá cao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt hơn 14.626 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư cấp mới tăng 2,48 lần so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung kinh tế - xã hội. Ảnh: Phạm Bằng

An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo cho Nhân dân đón Tết an vui, lành mạnh, ấm áp. Các hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết việc làm duy trì kết quả tích cực.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đã được tỉnh tập trung triển khai và có những kết quả bước đầu. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được triển khai quyết liệt, giữ môi trường yên bình cho người dân, môi trường ổn định cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành nhiệm vụ giao, nhận quân.

Chỉ rõ các tồn tại, hạn chế, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, tăng trưởng chưa đạt mục tiêu theo kịch bản (6,21%/8,4 - 9,4%); hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng, xử lý thủ tục hành chính một số dự án đầu tư còn vướng mắc, chậm.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, nỗ lực lớn hơn, triển khai các nhiệm vụ quyết liệt hơn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, kịch bản của năm 2024 để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và các thành viên UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, ngành Nông nghiệp chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ Xuân, vụ Hè Thu, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống cháy rừng. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bệnh dại; chỉ đạo các địa phương ven biển thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU.

Ngành Công Thương cùng các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kết nối cung - cầu thụ hàng hoá, xúc tiến thương mại, xuất khẩu, nâng cao tăng trưởng, đặc biệt, bám sát, cập nhật thường xuyên việc triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thể thao, Du lịch quan tâm hoàn thành chương trình năm học, tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp, tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với các ngày lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các ngành tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; hoàn thiện 4 đề án: Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025; Đề án vị trí việc làm và Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, các ngành, địa phương tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Dự án đường dây 500kV mạch 3; Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; Dự án Thuỷ lợi Khe Lại - Vực Mấu.

Các dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến Cửa Lò (Nghệ An); Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2; Dự án Quốc lộ 7C Đô Lương đi Tân Kỳ. Bên cạnh đó, theo sát hoàn thiện thủ tục dự án hạ tầng giao thông chiến lược là đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Dự án Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; tập trung chi trả kinh phí nguồn bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A theo đúng quy định.

Về thu, chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành Tài chính rà soát các khoản thu, đảm bảo tiến độ thu và cơ cấu thu bền vững. Chi ngân sách đảm bảo, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cho rằng, kết quả giải ngân đầu tư công mặc dù cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn còn nhiều đơn vị chưa giải ngân, giải ngân thấp, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, theo dõi khả năng và cam kết tiến độ giải ngân của các ngành, địa phương, chủ đầu tư.

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bám sát Nghị quyết số 111 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện có hiệu quả.

Đánh giá tỉnh đang có nhiều thuận lợi trong thu hút đầu tư, các ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả tích cực trong những năm qua; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đang triển khai dự án trên địa bàn; tiếp tục rà soát, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục để thực hiện các dự án mới, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động của các nhà đầu tư.

Các địa phương, nhất là huyện Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai quan tâm công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án Khu Công nghiệp Thọ Lộc (VSIP II), Khu Công nghiệp Hoàng Mai II nhằm tạo mặt bằng để thu hút đầu tư. Ngành Tài nguyên và Môi trường tham mưu đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, tham mưu giải pháp sớm đưa Trung tâm Điều hành thông tỉnh (IOC) đi vào hoạt động; thúc đẩy triển khai các mô hình thực hiện Đề án 06.

Để giữ vững sự ổn định trên địa bàn, các địa phương quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân ngay từ cơ sở, tránh phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người. Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý tốt vấn đề an ninh mạng, cương quyết xử lý nghiêm những người vi phạm, không có vùng cấm; nghiên cứu nhận rộng Tổ công tác 373 theo tình hình thực tế tại các địa bàn.