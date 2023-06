Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung phát triển ngành Công Thương theo hướng hiện đại, lan tỏa tới các ngành khác

(Baonghean.vn) - Chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 của Sông Lam Nghệ An không đơn thuần chỉ là câu chuyện “thay tướng đổi vận” liên quan đến huấn luyện viên trẻ Phan Như Thuật.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 06 vụ, 06 đối tượng về hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười.

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 8/6.

(Baonghean.vn) - Ngày 7/6, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại Đại đội 33 Đảo Ngư.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp Tập huấn Nghệ thuật trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc Mông năm 2023.

(Baonghean.vn) - Tại Quyết định số 1956 - QĐ/TU ngày 1/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tháng 5 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An tăng 5,19% so với cùng kỳ, chủ yếu do ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá.