Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/7 Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV; Bế mạc kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 19 nghị quyết chuyên đề, tạo tiền đề cho giai đoạn nước rút.

* Sáng 10/7, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 240 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là đại hội điểm đầu tiên của các Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, Nghệ An là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự đòi hỏi rất cao. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an Nghệ An là rất quan trọng, đòi hỏi phải đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp, thu hút sự quan tâm lớn của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh. Đầu buổi sáng, HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, nâng thứ hạng PCI

Quang cảnh phiên làm việc sáng 10/7 tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

* Cũng trong sáng 10/7, HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn về thực trạng và giải pháp chống hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm bẩn.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 10/7, kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục với nội dung thuộc thẩm quyền, thông qua 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 10/7, Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII bước vào phiên làm việc cuối cùng, thông qua 19 nghị quyết chuyên đề quan trọng và tiến hành bế mạc.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 31. Ảnh: Thành Cường

* UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo đầy đủ nhu cầu kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, trong đó có kinh phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin. Trước mắt, tỉnh sẽ phân bổ 141 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

* Chiều 10/7, Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và tiến hành bế mạc. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng kết thúc kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 31. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 10/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của ngành Nội chính Đảng và triển khai Kế hoạch quán triệt, thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

* Sau khi kết thúc mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An đang có một cuộc tái cấu trúc đội hình mạnh mẽ. Hiện, trong tay huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn còn đó những nhân tố chủ chốt để đảm bảo sự ổn định về mặt lực lượng.