Chủ tịch UBND tỉnh: Thành công của Tập đoàn WHA cũng là thành công của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vui mừng chào đoàn lãnh đạo Tập đoàn WHA sang thăm và làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với Tập đoàn WHA để thúc đẩy đầu tư dự án thuận lợi, bởi thành công của Tập đoàn WHA cũng là thành công của Nghệ An.

Sáng 14/6, UBND tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xã giao, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn WHA (Thái Lan) về tình hình thực hiện và kế hoạch phát triển dự án của tập đoàn tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Xây dựng và huyện Nghi Lộc. Về phía Tập đoàn WHA có các ông, bà: Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị; David Richard Nardone - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành lĩnh vực Công nghiệp và Quốc tế; Vivat Jiratikarnsakul - Giám đốc vận hành; Krailuck Asawachatroj - Giám đốc chiến lược; Payongwit Pongsivapai - Phó Giám đốc vận hành; Nha-Vinh Julien Nguyên - Phó Giám đốc chiến lược; Nguyễn Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.

"NGHĨ VỀ ĐẦU TƯ, LÀ NGHĨ VỀ NGHỆ AN"

Dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 681 ngày 22/5/2017 với mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với diện tích 498ha tại huyện Nghi Lộc. Tổng mức đầu tư dự án là 92,2 triệu USD. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thực hiện 143,5ha, giai đoạn 2 thực hiện 354,5ha.

Đến nay, giai đoạn 1 đã thu hút được 18 dự án thứ cấp, tổng số vốn đăng ký 650 triệu USD với diện tích cho thuê đất là 72,4ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 72%. Dự kiến cuối năm 2022, tỷ lệ lấp đầy đạt 90%. Đối với giai đoạn 2, đã triển khai giải phóng mặt bằng từ tháng 7/2021 và đến nay đã triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng được 174,9ha; triển khai xây dựng hạ tầng từ ngày 1/6/2022.

Phát biểu chào mừng lãnh đạo Tập đoàn WHA đến thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những dự án mà Tập đoàn WHA thu hút được rất phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực mà tỉnh định hướng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Tỉnh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tập đoàn WHA.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, vào ngày 9/5/2022, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Tập đoàn WHA, đi đến thống nhất được một số nội dung. Đối với các vướng mắc, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời tin tưởng, quyết tâm của Tập đoàn WHA trong việc triển khai đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn WHA cũng là trách nhiệm của tỉnh Nghệ An phải xem xét giải quyết. Lãnh đạo tỉnh sẽ cùng các ngành tiếp tục đồng hành với Tập đoàn WHA giải quyết, qua đó thúc đẩy việc đầu tư dự án của tập đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuận lợi, bởi thành công của Tập đoàn WHA cũng là thành công của Nghệ An.

Phát biểu đáp từ, bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tập đoàn thực hiện dự án tại Nghệ An. "Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền thì dự án rất khó được triển khai thành công. Vì thế, những người tham gia triển khai dự án đã xem Nghệ An là quê hương thứ 2 của họ. Slogan của tập đoàn hiện nay là: "Nghĩ về đầu tư là nghĩ về Nghệ An".

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cũng cho biết, tập đoàn không chỉ đầu tư mảng hạ tầng Khu công nghiệp mà còn đầu tư hạ tầng logistics, hạ tầng tiện ích, hạ tầng viễn thông. Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và những thành công bước đầu, tin tưởng Nghệ An sẽ là địa phương mà Tập đoàn WHA đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông David Richard Nardone - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành lĩnh vực Công nghiệp và Quốc tế Tập đoàn WHA cho rằng, đối với giai đoạn 2, nếu tiến độ bàn giao mặt bằng đảm bảo kế hoạch thì đến cuối năm 2023, tỷ lệ lấp đầy có thể đạt 70%. Tập đoàn đã làm việc với nhiều tập đoàn lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu công nghiệp WHA.

Hiện nay, Tập đoàn WHA đang triển khai thiết kế giai đoạn 3 và hy vọng xin được chủ trương đầu tư giai đoạn 3 vào năm 2024. Đồng thời, định hướng phát triển giai đoạn 4 của dự án tại Nghệ An với diện tích dự kiến khoảng 250ha. Vì thế, mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quỹ đất, nhà ở công nhân, nguồn lao động để Tập đoàn WHA phát triển dự án trong thời gian tới.

THÀNH CÔNG CỦA TẬP ĐOÀN WHA CŨNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

NGHỆ AN

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn WHA, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao khi Tập đoàn WHA lựa chọn Nghệ An là địa phương đầu tiên ở Việt Nam đầu tư xây dựng dự án hạ tầng khu công nghiệp. Đồng thời vui mừng khi nghe thông tin Tập đoàn WHA lựa chọn Nghệ An là nơi tập trung đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. "Điều này thể hiện rõ năng lực của Tập đoàn WHA khi triển khai đầu tư dự án, cũng như thu hút các dự án thứ cấp", Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, những khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn WHA tỉnh đã, đang và sẽ tập trung tháo gỡ trong thời gian tới sớm nhất để giúp nhà đầu tư triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất. Đối với giai đoạn 2, tỉnh đã chỉ đạo huyện Nghi Lộc phối hợp với các ngành tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, qua đó hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với giai đoạn 3, giai đoạn 4 của dự án, tỉnh đã giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với nhà đầu tư triển khai theo mục tiêu mà Tập đoàn WHA đã đặt ra. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn WHA triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đã trao đổi cụ thể các vấn đề về quỹ đất phát triển khu công nghiệp, hạn mức chuyển đổi đất lúa thành đất khu công nghiệp, nhà ở cho công nhân lao động và nguồn nhân lực.

Đồng thời, đề nghị Tập đoàn WHA tiếp tục, quyết tâm triển khai dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp ở Nghệ An với mục tiêu là địa bàn đầu tư lớn nhất của tập đoàn tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các ngành, địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; tập trung thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực mà Nghệ An ưu tiên như lĩnh vực điện tử, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai, sử dụng hiệu quả lao động. Ngoài ra, tỉnh cũng mong muốn Tập đoàn WHA có thể nghiên cứu đầu tư thêm các lĩnh vực khác mà tập đoàn đang thực hiện.

Một lần nữa khẳng định, thành công của Tập đoàn WHA trên địa bàn tỉnh cũng là thành công của Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh cam kết đồng hành cùng WHA triển khai các hoạt động đầu tư theo mục tiêu mà tập đoàn đề ra.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, huyện Nghi Lộc, qua đó tạo điều kiện cho Tập đoàn WHA triển khai dự án hiệu quả cao nhất, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới./.