Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA

Chiều 6/1, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã tiếp bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA (Thái Lan).

Cùng tham gia tiếp đoàn có các đồng chí: Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Về phía Tập đoàn WHA có các bà: Jareeporn Jarukornsakul - Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA; Nguyễn Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.

Chào mừng bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA (Thái Lan) sang thăm và làm việc tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng tình cảm mà cá nhân bà và các thành viên trong Tập đoàn dành cho tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng và đánh giá cao quyết tâm của Tập đoàn WHA trong việc triển khai dự án đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và thu hút đầu tư thời gian qua.

Gửi lời chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đảm nhận cương vị mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA Jareeporn Jarukornsakul trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của cá nhân Bí thư Tỉnh ủy nói riêng và lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Nghệ An nói chung dành cho Tập đoàn WHA từ năm 2017 đến nay.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cho biết, đến nay tập đoàn đã đầu tư vào Việt Nam 310 triệu USD và kỳ vọng sang năm 2025 tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và thu hút FDI nói riêng sẽ tiếp tục có đột phá khi dòng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn.

Bà Jareeporn Jarukornsakul cũng chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh để được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An; đồng thời tin tưởng tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hơn nữa tại Nghệ An.

Nhân dịp đón năm mới 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA Jareeporn Jarukornsakul gửi lời chúc tới Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành một năm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Trân trọng cảm ơn lời chúc của bà Jareeporn Jarukornsakul, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thu hút đầu tư nói riêng của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây có sự đóng góp hết sức quan trọng của Tập đoàn WHA.

Trong 3 năm qua, Nghệ An vươn lên là một trong các tỉnh có kết quả thu hút vốn FDI lớn, nằm trong tốp 10 cả nước. Riêng Tập đoàn WHA đã thu hút được 1,26 tỷ USD trên khoảng 5,8 tỷ USD tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, các lĩnh vực mà Tập đoàn WHA thu hút như sản xuất điện tử, thiết bị mới, quang học... rất phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh theo xu hướng mới. Tập đoàn WHA cũng rất quyết tâm trong việc triển khai các dự án về hạ tầng khu công nghiệp.

Đến nay, dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đã hoàn thành 2 giai đoạn với diện tích gần 500ha; dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích hơn 183ha. Qua đó, nâng số vốn FDI của tỉnh Nghệ An thu hút trong năm 2024 gần 1,75 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh trong việc cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, trong đó có Tập đoàn WHA thực hiện các mục tiêu phát triển khu công nghiệp trong thời gian.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn Tập đoàn WHA thúc đẩy thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đóng góp vào sự phát triển của Nghệ An trong giai đoạn tới; đồng thời chúc Tập đoàn thành công hơn nữa, đóng góp vào thành công của tỉnh Nghệ An.