Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Lào

Cùng tiếp đoàn, về phía UBND tỉnh còn có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.



Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Lào tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng phu nhân Đại sứ Lào đến thăm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cho biết, đã nhiều lần muốn đến thăm tỉnh Nghệ An nhưng vì dịch Covid-19 nên chưa thực hiện được. Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, trong giai đoạn 2 nước đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Trong đó, Nghệ An là tỉnh đã ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân Lào rất nhiều. Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào luôn ghi ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí tình đó của tỉnh Nghệ An.



Kể từ thời điểm nước CHDCND Lào thành lập vào năm 1975, tỉnh Nghệ An luôn tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Lào, đặc biệt là những tỉnh kết nghĩa với tỉnh Nghệ An. Nhờ sự giúp đỡ đó, các tỉnh này đã có bộ mặt phát triển mới.

Quang cảnh buổi tiếp đón Đại sứ Lào tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng Trong giai đoạn cả thế giới chịu tác động nặng nề do dịch Covid-19 gây ra, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh nghệ An vẫn chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần với những tỉnh của Lào có địa bàn giáp biên giới. Trong thời gian qua, công tác giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa 2 nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là trong công tác phòng chống buôn lậu, tội phạm ma túy. Và chính sự phối hợp đó đã giữ gìn được đường biên giới ổn định, thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa 2 bên sôi nổi. Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng Đại sứ Lào cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi tỉnh Nghệ An đã chia sẻ những suất học bổng, tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên của Lào sang học tập. Tỉnh Nghệ An là địa phương tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên Lào sang học tập nhiều nhất so với các tỉnh, thành khác. Qua đó, đã giúp Chính phủ Lào đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian qua.



Phát biểu đáp từ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui mừng khi được tiếp đón Đại sứ Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua do dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động trao đổi đoàn giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào không thể triển khai. Tuy nhiên 2 bên vẫn dành cho nhau những tình cảm hết sức tốt đẹp, thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ với nhau những lúc khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ các tỉnh giáp biên giới với Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng Báo cáo với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam những kết quả cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong 5 năm qua, tỉnh Nghệ An cùng với Trung ương đã hỗ trợ nguồn lực để giúp các tỉnh của Lào có đường biên giới giáp với Nghệ An khoảng 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 145 tỷ đồng.



Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hoạt động trao đổi giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào có chung đường biên giới vẫn diễn ra thường xuyên. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa sinh viên 2 nước. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, 2 bên đã có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, chia sẻ thông tin với nhau nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Phạm Bằng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng Trong năm 2020, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ các địa phương tiếp giáp các công trình và trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, kinh phí để giúp đỡ các địa phương phòng chống dịch và có điều kiện phát triển.



Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Nghệ An đã và đang đào tạo 623 cán bộ, học sinh, sinh viên cho nước CHDCND Lào bằng nguồn ngân sách tỉnh Nghệ An và riêng năm học 2020-2021 đã có 212 cán bộ, học sinh, sinh viên Lào đang đào tạo tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận các bác sỹ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng sang đào tạo qua thực hành chuyên sâu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Phía tỉnh Nghệ An cũng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới lãnh thổ với 3 tỉnh tiếp giáp của Lào về tình hình biên giới lãnh thổ, phòng chống buôn lậu, tội phạm ma túy, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Đã tổ chức kết nghĩa 21 cặp bản - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào và 8 đồn biên phòng kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào.

Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của nước bạn Lào trong việc giúp đỡ Việt Nam quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước an táng.



Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đề xuất, kiến nghị đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam 6 nội dung. Đại sứ Lào tại Việt Nam ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo với Đảng, Nhà nước, cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hai đồng chí tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Nghệ An và các tỉnh nước CHDCND Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.