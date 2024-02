Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo tại Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 350kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.