Thời sự Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, trao quà tặng công nhân Nghệ An Sáng 9/12, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, tặng quà cho công nhân đang làm việc tại Công ty may Minh Anh - Con Cuông (huyện Con Cuông).

Tham gia đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Con Cuông.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm xưởng may của Nhà máy may Minh Anh - Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên công nhân đang làm việc tại Nhà máy may Minh Anh - Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Nhà máy may Minh Anh - Con Cuông do Tổng Công ty May Minh Anh đầu tư triển khai tại địa bàn xã Bồng Khê, huyện Con Cuông trên diện tích khoảng 4ha, có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 công nhân là người địa phương tại các huyện khu vực Quốc lộ 7.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà tặng công nhân đang làm việc tại Nhà máy may Minh Anh - Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà tặng công nhân đang làm việc tại Nhà máy may Minh Anh - Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, Tổng Công ty May Minh Anh đang thuê xưởng tại xã Chi Khê để tổ chức đào tạo cho khoảng 600 công nhân của các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn. Sau khi đào tạo xong, đây là những công nhân lành nghề, giúp công ty hoạt động ổn định.

Gặp gỡ công nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thăm hỏi đời sống, việc làm; đồng thời động viên người lao động nỗ lực làm việc, qua đó có thêm thu nhập để nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà tặng công nhân đang làm việc tại Nhà máy may Minh Anh - Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao 50 suất quà tặng 50 công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Công ty Mía đường Sông Lam tặng công nhân của Nhà máy may Minh Anh Con Cuông 1.200kg đường do công ty sản xuất.