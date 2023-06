Chú trọng công tác trọng tài tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Công tác trọng tài ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An luôn được Ban Tổ chức giải đặt lên hàng đầu, trong đó, tiêu chí công tâm, trung thực, minh bạch là điều mà tổ trọng tài luôn phải tuân thủ để lựa chọn được đội chiến thắng xứng đáng.

Đảm bảo công bằng

Là trọng tài kỳ cựu tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trong nhiều năm, tuy nhiên, mỗi lần mùa giải mới khởi tranh, trọng tài Đường Việt Dũng vẫn luôn cảm thấy hứng khởi, chờ đón những giờ phút ra sân cùng các cầu thủ nhí như những ngày đầu.

Anh Dũng chia sẻ: Năm nay là năm thứ 10 tôi được nhận nhiệm vụ cầm còi tại giải đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng uy tín nhất trên địa bàn tỉnh. Tôi luôn coi đó là vinh dự và nỗ lực hoàn thành tốt trong mỗi trận đấu. Đối với lứa tuổi này có nhiều điểm khác biệt hơn so với những đội bóng chuyên nghiệp do các em còn nhỏ, rất vô tư, những tình huống căng thẳng cũng giảm nhiều hơn so với các lứa đàn anh, do đó, các trọng tài cũng rất thoải mái mỗi khi cầm còi vì muốn tạo mọi điều kiện để các em thể hiện tình yêu với trái bóng".

“Mặc dù vậy, đây cũng là lứa tuổi cũng rất nhạy cảm, do đó, quan điểm cầm còi của tôi luôn khách quan, minh bạch, vừa phân xử các tình huống, vừa chỉ bảo các em những kỹ năng và bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng sau này. Đối với những pha phạm lỗi ác ý, thô bạo, ngoài nhắc nhở vẫn phải xử phạt nghiêm để tạo cho các em tinh thần fair-play trong bóng đá, có như thế các em mới trưởng thành hơn nếu đi theo con đường chuyên nghiệp sau này”, trọng tài Đường Việt Dũng nhấn mạnh.

Năm nay, tổ trọng tài Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An bao gồm 20 thành viên, trong đó, có 2 trọng tài đang làm việc tại Giải V-League là Giải bóng đá vô địch Quốc gia cấp cao nhất của cả nước. Ngoài ra, còn có các trọng tài đã làm nhiệm vụ ở Giải Bóng đá hạng Nhất, hạng Nhì Quốc gia, giải trẻ. Các trọng tài đều dày dặn kinh nghiệm, đã từng tham gia các giải đấu chuyên nghiệp, do đó, có thể đảm bảo những trận đấu của Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An diễn ra trung thực, khách quan nhất.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái – Tổ trưởng Tổ Trọng tài Cúp Báo Nghệ An năm nay cho biết: Các thành viên trong tổ đã họp bàn và thống nhất về chuyên môn trước khi bắt đầu vào giải và đều đã được quán triệt nghiêm túc về Điều lệ giải. Đối với những tình huống cụ thể, tổ cũng đưa ra để bàn bạc, thống nhất phương thức xử lý thỏa đáng nhất.

Để đảm bảo tính khách quan, trung thực, các trận đấu không được phân công trọng tài từ trước mà chỉ quyết định trọng tài nhận nhiệm vụ ở trận nào chỉ vài phút trước giờ bóng lăn. Điều này sẽ hạn chế tối đa sự “phối hợp” giữa trọng tài và các đội. Ngoài ra, tùy vào tính chất của từng trận đấu mà phân công trọng tài; ví dụ, những trọng tài bắt ở trận chung kết, bán kết sẽ là những trọng tài có thâm niên nhất, uy tín nhất, làm việc ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp nhất để phân xử trận đấu công tâm nhất có thể.

Bên cạnh đó, tổ trọng tài cũng thống nhất trọng tài có quê hương hoặc sinh sống ở địa phương nào sẽ không cầm còi trận đấu mà địa phương đó ra sân thi đấu. Khi có trường hợp nghi vấn đối với trọng tài, các đội bóng, Ban tổ chức sẽ trực tiếp xác minh ngay lập tức và xử lý theo quy định.

Các trọng tài cũng đã được quán triệt, nhắc nhở hạn chế tiếp xúc, gần gũi với ban huấn luyện các đội. Khi không làm nhiệm vụ điều hành, các thành viên tổ trọng tài phải có mặt theo dõi diễn biến các trận đấu để rút kinh nghiệm, nhất là khi xảy ra những tình huống, vấn đề gây tranh cãi.

Tìm ra nhà vô địch xứng đáng

Có thể thấy, các vị trọng tài tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được lựa chọn kỹ càng và có sự chuẩn bị chuyên nghiệp trước khi giải đấu khởi tranh. Các cầu thủ, huấn luyện viên các đội và đông đảo cổ động viên tỉnh nhà đang rất mong chờ những trận đấu được diễn ra với một tinh thần cao thượng, khách quan. Điều đã làm nên thương hiệu của Cúp Báo Nghệ An nhiều năm qua.

Anh Vũ Đức Quyết – HLV đội thiếu niên Yên Thành cho biết: Trong thể thao, tinh thần trung thực luôn là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là đối với lứa tuổi còn nhỏ như các em. Nếu công tác trọng tài đảm bảo khách quan, công bằng thì sẽ tạo ấn tượng tốt cho các em cũng như người hâm mộ tỉnh nhà, qua đó, sẽ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Ngược lại, nếu xảy ra tiêu cực thì niềm tin đối với môn thể thao vua này sẽ bị sụt giảm. Do đó, chúng tôi luôn mong muốn các trọng tài sẽ làm việc công tâm hết sức mình để có thể mang đến những kết quả tâm phục, khẩu phục trong mỗi trận.

Chị Nguyễn Hằng Nga - phụ huynh đến từ huyện Diễn Châu cho biết: Chúng tôi đến sân ngoài cổ vũ cho con em còn mong muốn được chứng kiến những trận đấu cống hiến, những tình huống bóng được trọng tài phân xử công minh nếu có sự thiên vị cho đội nào sẽ tạo nên sự tranh cãi không đáng có. Do đó, phụ huynh chúng tôi mong các con chiến thắng bằng năng lực, bằng đôi chân của mình, không muốn chiến thắng bằng những lý do ngoài chuyên môn.

Thực tế cho thấy, trong suốt chiều dài hơn 2 thập kỷ, các nhà vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An qua các năm đều hoàn toàn xứng đáng, nhận được sự công nhận của đông đảo người hâm mộ và sự công tâm, trung thực trong công tác trọng tài chính là điểm tựa thành công của giải đấu. Năm nay, với sự chuẩn bị chu đáo đó, người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà đang mong chờ một mùa giải thành công, trung thực và sẽ tiếp tục tìm được đội vô địch xứng đáng nhất./.