Chưa thể khắc phục sạt lở nghiêm trọng khe Cô Ba ở Châu Bình, Quỳ Châu

Văn Trường - Quang An

Công trình phụ nhà vệ sinh của gia đình ông Lương Mạnh Tiến ở bản Đồng Phầu xã Châu Bình, Quỳ Châu bị sạt lở nằm giữa lòng khe Cô Ba. Ảnh: Văn Trường

Có mặt tại khe Cô Ba, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu thời điểm này, dọc bờ khe trông tan hoang, dưới lòng sông có khá nhiều khối bê tông, tường rào của dân đổ xuống nằm ngổn ngang, gốc cây các loại dạt về khá nhiều.

Ông Lương Mạnh Tiến ở bản Đồng Phầu, xã Châu Bình chưa hết bàng hoàng, khuôn mặt thẫn thờ chỉ tay ra dòng khe cho biết, sau lũ rút, công trình phụ gồm chuồng lợn và nhà vệ sinh giờ đều nằm lòng khe Cô Ba, nay đất lở còn ăn sát vào cả căn nhà. Mưa lớn nước khe dâng lên sợ nhà lại bị trôi xuống dòng khe.

Ông Nguyễn Mạnh Hiệp - Trưởng bản Đồng Phầu, xã Châu Bình chia sẻ: Lũ lớn khiến cho dòng khe Cô Ba nước dâng ngập bản làng, gây sạt lở bờ khe nghiêm trọng. Ngoài hộ ông Lương Mạnh Tiến bị trôi công trình phụ xuống khe, còn có 6-7 hộ dân khác bị sạt lở mất cả đất thổ cư.

Mái tôn của gia đình ông Lương Mạnh Tiến ở bản Đồng Phầu xã Châu Bình giờ đã nằm sát bờ khe sạt lở. Ảnh: Quang An

Ông Lê Văn Toan - Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết: Dòng khe Cô Ba bắt nguồn từ vùng Thung Khặng đổ về sông Hiếu, đi qua địa bàn xã hơn 10 km. Trận lũ đã làm sạt lở nghiêm trọng 2 bên bờ sông, với chiều dài khoảng gần 1 km. Các bản bị ảnh hưởng nặng như Đồng Phầu, Kẻ Móng… có khoảng trên 30 hộ dân bị “ăn” mất đất thổ cư, trên 12 ha đất nông nghiệp bị cuốn trôi xuống khe. Chưa kể có hàng trăm mét đường ống nước công trình thuỷ lợi bị sạt lở làm hư hỏng …

Điều nguy hiểm là hiện nay đất dọc bờ khe Cô Ba đều đang "no" nước, nếu sắp tới trời mưa, nước dâng lên sẽ sạt lở nhiều hơn nữa. Hiện nay xã đang thống kê thiệt hại do lũ gây ra, đặc biệt là rà soát các hộ dân sinh sống ở dọc bờ khe Cô Ba để có phương án khi mưa lớn nước dâng, yêu cầu các hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Còn tình trạng sạt lở bờ khe Cô Ba thì chưa thể khắc phục được do kinh phí xã hạn hẹp, trong khi sạt lở bờ khe quá lớn. Xã sẽ trình lên cấp có thẩm quyền để xin hướng giải quyết, khắc phục, ổn định cuộc sống cho người dân.

Một số ngôi nhà ở bản Đồng Phầu, xã Châu Bình vết sạt lở bờ khe đã nằm trước sân. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳ Châu, nước lũ dâng cao, ngoài gây sạt lở bờ khe Cô Ba, dọc dòng sông Hiếu đi qua các xã Châu Hội, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Tiến còn có trên 10 điểm sạt lở bờ sông với trên 70 hộ dân bị ảnh hưởng, tập trung ở các xã Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Hội, Châu Bình...

Sạt lở bờ khe Cô Ba còn làm hư hỏng hàng trăm mét đường ống dẫn nước công trình thuỷ lợi. Ảnh: Quang An

Ông Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết thêm: Hiện nay huyện đang tập trung tạm khắc phục để thông các tuyến giao thông huyết mạch, chưa thể khắc phục được sạt lở bờ khe Cô Ba ở Châu Bình, và các vị trí sạt lở khác trên sông Hiếu, do khối lượng sạt lở quá nhiều, một số vị trí nước chưa rút hết. Huyện đang chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân nằm ở vùng sạt lở, bờ sông, khe suối sửa chữa lại nhà cửa, tạm thời di dời các hộ dân có nhà cửa hư hỏng nặng đến các điểm an toàn.

Về lâu dài, huyện Quỳ Châu đang cần sự quan tâm của Nhà nước để tiếp tục hỗ trợ kè sạt lở các điểm ách yếu bờ sông Hiếu và khe Cô Ba, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ cho nhân dân.

Từ năm 2020 đến nay, được hỗ trợ của Nhà nước, và lồng ghép từ các nguồn vốn khác, huyện Quỳ Châu đã triển khai xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hiếu dài 5,7 km, đoạn qua Thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh. Tuy nhiên hiện đang còn khá nhiều điểm sạt lở, ách yếu chưa được triển khai do khó khăn nguồn vốn./.